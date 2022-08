Inflazione Usa all’8,5%, più bassa del previsto. Corre Wall Street, Borse Ue vivaci

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee allungano il passo insieme all' euro , dopo la pubblicazione del dato sull'inflazione americana di luglio: l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dell'8,5% annuo, invariato rispetto a giugno,meno di quanto previsto dagli analisti. Salgono anche i prezzi dei Treasury, con una parallela flessione dei rendimenti, e allo stesso modo si muovono i titoli di Stato del Vecchio Continente tant'è che il BTp a 10 anni è sceso sotto il 3% di rendimento .



Gli investitori sperano quindi che il picco del caro vita sia ormai alle spalle e che la Fed possa rallentare la stretta di politica monetaria. "Non è esagerato dire che i numeri dell'inflazione potrebbero definire il tono dei mercati per il resto del mese - era il commento pre-dato Usa di Craig Erlam di Oanda - Un dato inferiore alle attese potrebbe essere un significativo fattore favorevole ai mercati". "Si è trattato di un grande miglioramento rispetto ai dati di giugno e, se si ripetesse in agosto, potrebbe ridurre la pressione sulla riunione di settembre del Fomc" ha sottolineato Michael Metcalf, Head of Macro Strategy di State Street Global Markets.

Wall Street di slancio, allungano i listini europei



Apertura in deciso rialzo a Wall Street, grazie al rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti. Tutti i principali indici salgono di oltre un punto percentuale (S&P500, NASDAQ COMP, Dow Jones). A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna così terreno ed è tra i più vivaci insieme al DAX 40 di Francoforte e all'AEX di Amsterdam. Tra le blue chip milanesi, corrono i titoli industriali come Iveco Group, Interpump, StMicroelectronics e Pirelli. Sale ancora Bper, che conferma il trend positivo seguito alla pubblicazione della semestrale. A livello europeo riscatto per i tecnologici mentre salgono retailer e viaggi.

Usa, l'inflazione sorprende in positivo

A luglio, come detto, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono rimasti invariati rispetto al mese precedente, contro attese per un +0,2%, dopo il +1,1% di giugno. Lo ha comunicato il dipartimento del Lavoro. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, è cresciuto dello 0,3%, dopo il +0,7% di giugno, contro attese per un +0,5%. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +8,5%, meno dell'8,7% delle attese, dopo il +9,1% del mese precedente, che era stato il dato più alto dal novembre 1981. Il dato "core" è cresciuto del 5,9%, come il mese precedente, con le attese che erano per un +6,1%. Nell'ultimo mese, i prezzi energetici sono diminuiti del 4,6%, mentre i prezzi dei generi alimentari sono aumentati dell'1,1%, per un rialzo annuale rispettivamente del 32,9% e del 10,9%, quest'ultimo dato il più alto dal maggio 1979.



I prezzi al consumo sono intanto saliti ai massimi da due anni in Cina, mentre in Germania sono aumentati dello 0,9% in luglio rispetto a giugno e del 7,5% su anno, in rallentamento rispetto al 7,6% di giugno e del 7,9% di maggio, secondo i dati diffusi da Destatis, confermando le stime.