Borse, bocciati i titoli «da divano». Meglio puntare su linee aeree, hotel e ristorazione

La probabile fine dell’era Covid ha mandato in soffitta tante aziende che si erano arricchite nei due anni della pandemia. Netflix prima di tutto ma non solo. «Sono state prese di mira le azioni degli indici “stay at home” – sottolinea Alessandra Manuli, amministratore delegato di Hedge Invest Sgr –. Netflix ovviamente è stata la più tartassata. Stesso discorso per le aziende del settore delivery. Anche Amazon ha un po’ sofferto. Più in generale è il Nasdaq 100 l’indice più depresso al momento: lì...