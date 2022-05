Borse, BTp e Bund: sui mercati sta cambiando il vento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per tutto il primo trimestre dell’anno i mercati hanno avuto un incubo: l’inflazione e la stretta monetaria delle banche centrali. Questo ha causato per i primi mesi del 2022 una vera Caporetto per i titoli di Stato globali. Le Borse invece Borse tenevano. Poi, a guerra inoltrata, il timore del mercato si è spostato più sul rischio di stag-flazione: inflazione elevata ed economia stagnante al tempo stesso. Questo ha quindi colpito, insieme ai bond, anche i mercati azionari. Anche le Borse hanno così...