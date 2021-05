Borse a caccia di spunti, Milano al test dei 24mila punti: cosa aspettarsi in settimana

2' di lettura

Per la seconda settimana di fila è proseguita la fase di consolidamento dei principali listini globali. Anche negli ultimi sette giorni il bilancio è stato prevalentemente negativo con segni meno soprattutto tra gli Emergenti e in Europa. Piatto il bilancio per l’S&P 500. Nonostante i progressi nel campo della vaccinazione e i sorprendenti dati societari soprattutto negli Usa, il mercato sembra alla ricerca di nuovi input per proseguire questa corsa senza freni da inizio anno. Con l’inizio di maggio...