Borse si risollevano prima della Fed, escalation Putin spinge difesa

In rialzo lo spread BTp-Bund . Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 226 punti base dai 225 punti di ieri. In flessione il rendimento del BTp decennale a quota 4,13% dal 4,19% della vigilia. L'ultima seduta e' stata pesante per l'obbligazionario europeo in generale con i titoli sovrani dell'Eurozona in retromarcia per la decisione del Fomc della Fed che arriverà alle 20.

Putin, «mobilitare» 300mila riservisti

I primi due giorni della settimana sui mercati finanziari sono stati dominati dal pessimismo degli investitori, piegati da notizie sconfortanti sia dal fronte geopolitico, sia da quello macroeconomico.

In Russia, il referendum per l’annessione del Donbass e di altri territori ucraini dove prevale la popolazione di origine russa ha alzato la tensione internazionale e ha fatto crollare il listino azionario di Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una "mobilitazione parziale" dei russi in età militare, aprendo la strada a una grande escalation del conflitto in Ucraina. "Ritengo necessario sostenere la proposta del ministero della Difesa per la mobilitazione parziale dei cittadini in riserva, coloro che hanno gia' prestato servizio e che hanno esperienza rilevante", ha detto Putin in un discorso alla televisione. La Russia e' pronta a usare "tutti i mezzi" di difesa, compreso il nucleare, per "proteggersi" , ha aggiunto: "Utilizzeremo sicuramente tutti i mezzi a nostra disposizione per proteggere la Russia e il nostro popolo. Non e' un bluff", ha avvertito, dopo aver accusato l'Occidente di voler "distruggere" la Russia.