Borse caute, a Piazza Affari tonfo Tim e Saipem dopo trimestrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee sono poco mosse nella prima parte della seduta, che sarà probabilmente cauta e concentrata sulle numerose trimestrali dei gruppi quotati prima dell'appuntamento con la Bce e soprattutto con la presidente Christine Lagarde da cui ci si aspettano soprattutto previsioni sull'inflazione nell'Eurozona. Bene il FTSE MIB di Milano, sostenuta da Stellantis, Unicredit e Stmicroelectronics dopo le rispettive trimestrali. Tonfo invece di Telecom Italiav dopo la trimestrale. Più indietro il CAC 40 di Parigi e il DAX 40 di Francoforte.

A Wall Street, che ha chiuso contrastata, dai conti trimestrali è emerso un quadro dai due volti con alcune big (Alphabet e Microsoft) in grande evidenza per i risultati di periodo e molti industriali come General Motors e Boeing penalizzati dai rispettivi problemi di fornitura.

Nel primo pomeriggio la banca centrale comunicherà le sue decisioni di politica monetaria (non sono attese particolari novità) e a seguire si terrà la conferenza stampa di Christine Lagarde. Sebbene i mercati non si aspettino annunci in questa riunione (perché le proiezioni macroeconomiche saranno diffuse a dicembre e difficilmente la Bce prende decisioni senza un quadro aggiornato), una certa apprensione si sente nell’aria: che atteggiamento terrà Lagarde sull’aumento dell’inflazione? Venerdì 29 è attesa la lettura Eurostat sui prezzi al consumo nel mese di ottobre e sul Pil dell'area nel terzo trimestre.

Euro a 1,6 dollari. Petrolio giù dopo le scorte Usa



Sul mercato valutario, l'euro resta sotto la soglia degli 1,16 dollari.Petrolio in netto calo dopo il forte rialzo delle scorte statunitensi di greggio e alle voci di riapertura del dialogo sul nucleare iraniano: il Brent dicembre scambia a 83,58 dollari al barile, il Wti dicembre a 81,74 dollari al barile. La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate per la quarta volta nelle ultime 5 settimane e lo hanno fatto più di quanto atteso dagli esperti. Registrato un aumento di 4,268 milioni di barili a 430,812 milioni di unita', contro attese per un +0,5 milioni di barili. Secondo i dati diffusi dal dipartimento dell'Energia, gli stock di benzina sono diminuiti di 1,993 milioni di barili a 215,746 milioni di barili, contro attese per un -1,8 milioni.



Bce: nodo è inflazione

Gli esperti non si aspettano particolari annunci o cambi di politica da parte della Banca centrale europea. «Non ci aspettiamo modifiche alla politica monetaria», scrive per esempio Konstantin Veit, Senior Portfolio Manager European Rates di Pimco. «Ci si aspetta che il Consiglio direttivo mantenga un tono accomodante per preservare le facili condizioni di finanziamento e per allontanare le aspettative di un rapido rialzo dei tassi», gli fa eco François Rimeu, Senior Strategist di La Française AM.

Eppure una certa apprensione c’è, perché l’inflazione è salita molto anche in Europa e questo è un tasto dolente per molti membri del consiglio della Bce. È vero che si tratta di un’inflazione derivante soprattutto dal rincaro delle materie prime, su cui la politica monetaria non ha grandi poteri, ma è presumibile che le pressioni da parte dei falchi a fare marcia indietro sugli stimoli monetari si faccia sempre più forte. Attualmente la Bce acquista titoli (stampando moneta) per circa 70 miliardi di euro al mese nell’ambito del programma pandemico PEPP, più 20 miliardi di euro al mese nell’ambito dell’ordinario programma di acquisto (chiamato APP, cioè il “vecchio” quantitative easing).