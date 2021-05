Borse in volata con le trimestrali. Sale il petrolio, il Brent punta a 70 dollari

3' di lettura

Borse europee in netta rimonta, dopo la generalizzata flessione di martedì 4 maggio innescata soprattutto dalle forti vendite sul comparto tecnologico e delle auto. A guidare i rialzi sono proprio i titoli tecnologici, insieme ad energia e materie prime grazie al rialzo del greggio. Acquisti anche sul settore dei viaggi, «ora che l’Ue sta finalizzando il suo piano per riaprire i confini ai turisti vaccinati», spiegano gli analisti di ActivTrades.

L’interesse per i titoli energetici «è dovuto anche ad una rotazione settoriale da parte degli investitori che stanno cambiano la loro esposizione dai titoli legati alla crescita alle azioni difensive dopo i commenti da falco della Segretaria del Tesoro americano Janet Yellen»,aggiungono gli analisti. Le parole di Yellen hanno evidenziato le persistenti preoccupazioni sull'inflazione che la maggior parte degli investitori ha già da qualche tempo, «che rappresentano una vera minaccia per l’ormai lungo rally delle Borse e aumentano il rischio di una correzione profonda in arrivo», aggiungono gli analisti.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

A Milano focus su trimestrali, bene Stellantis

L'attenzione si concentra sulle trimestrali: per Stellantis il primo trimestre si chiude con ricavi netti di 34,4 mld e consegne a 1,477 mln di euro. Confermata la guidance per il 2021. Il titolo migliore del listino, intanto, è Cnh Industrial, in attesa dei conti. Nella seduta di martedì 4 maggio il titolo aveva seguito lo scivolone della galassia Agnelli dopo che Ferrari ha rinviato i target a causa del Covid. Italgas ha chiuso il trimestre con ricavi in salita del 2% a 333 mln di euro e un utile netto in progresso del 7,8% a 81,2 mln di euro. Il gruppo ha detto che non ci sono stati significativi effetti negativi sui conti del 2021. Ancora effetto Mourinho per la Roma: il titolo del club giallorosso vola grazie all'annuncio del nuovo allenatore.

Il Brent punta a quota 70 dollari

Le prospettive di un allentamento delle restrizioni in Europa e Stati Uniti e quindi di un forte rimbalzo della domanda spingono al rialzo i prezzi del petrolio. Tra i fattori che alimentano gli acquisti, c'è anche l'attesa per la ripresa dei viaggi in vista della riapertura delle frontiere e della stagione estiva. Il Brent punta così ai 70 dollari al barile, mentre il Wti si muove in area 66,5 dollari. A spingere io prezzi ci sono anche i dati sulle scorte negli Usa, con un calo maggiore delle attese registrato dall'Api.