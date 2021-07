Le Borse si riscattano. Piazza Affari, tegola dagli Usa per Amplifon

3' di lettura

Le Borse europee vanno alla riscossa dopo il tonfo della vigilia, il peggior calo dell'anno, causato dai timori che la variante Delta del coronavirus possa fiaccare la ripresa economica mondiale, le stesse paure che giovedì hanno mandato in rosso anche Wall Street. La Borsa americana, come le controparti del Vecchio Continente, viaggia in territorio positivo.

I mercati sembrano aver ampiamente digerito anche la mossa della Bce, che ha reso più flessibile l'obiettivo del 2% di inflazione. Mentre lo spread resta sui livelli a cui è salito alla vigilia (a 106 punti), il FTSE MIB di Piazza Affari è tra i migliori del Vecchio Continente ed è guidato dalle banche. Corre anche il CAC 40 di Parigi, guidato da Airbus grazie all'accelerazione nelle consegne di aerei. Bene anche il DAX 30 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Torna a salire anche Wall Street

Andamento in rialzo a Wall Street, dopo il selloff della vigilia che ha allontanato gli indici dai recenti record. Giovedì, la giornata è stata segnata dai timori per la ripresa economica riaffiorati nel mondo per la diffusione delle varianti del coronavirus. Nel mondo, intanto, è stata superata la soglia di 4 milioni di morti ufficiali per il Covid-19. «Penso che uno dei maggiori rischi per la crescita globale sia che abbiamo prematuramente dichiarato vittoria contro il Covid», ha dichiarato Mary Daly, presidente della Federal Reserve di San Francisco, dicendo che la veloce diffusione della variante Delta costituisce un rischio per il rimbalzo della crescita globale e che la Banca centrale deve essere paziente nel sostenere la ripresa statunitense.

A Milano Banco Bpm capofila, bene Leonardo e Tenaris



A Piazza Affari il rimbalzo è generalizzato ma tra i migliori - oltre alle banche tra cui spiccano Banco Bpm e Mediobanca- ci sono Moncler, sostenuta da un report di Goldman Sachs, e Recordati. Il gruppo farmaceutico ha in corso una riassetto ai vertici con l'individuazione del nuovo amministratore delegato: l'attuale, Andrea Recordati, diventerà presidente al posto di Alfredo Altavilla. Rialzi per Leonardo grazie al traino di Airbus, che ha consegnato quasi 300 aerei nuovi nel primo semestre, e alle indiscrezioni su una nuova commessa in Pakistan. Debole Nexi che guarda ad acquisizioni in Grecia. Tra i migliori Tenaris dopo tre cali di fila: per gli analisti di Ubs il momento resta favorevole per il settore estrattivo. Piatta Diasorin che ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per completare l'acquisizione di Luminex. Limitata la risalita di Telecom Italia, tra i più penalizzati degli ultimi giorni: gli analisti di Equita abbassano la raccomandazione sul titolo a "hold".

Amplifon paga norme Biden su apparecchi acustici

Pesante calo per Amplifon e per la concorrente Sonova Holding che a Zurigo perde oltre il 5%. Secondo gli operatori, le consistenti vendite sono state innescate dall'annuncio dell'amministrazione Biden che ha emesso un ordine esecutivo per promuovere la concorrenza nell'economia americana mettendo nel mirino anche l'industria degli apparecchi acustici. In più del 75% delle industrie Usa, dice il decreto, un numero ristretto di aziende ha un maggiore controllo sul mercato rispetto a quanto avveniva 20 anni. In primis, il documento fa l'esempio del settore sanitario, dei servizi finanziari e dell'agricoltura.



Andamento dello spread Btp / Bund

BoT, Tesoro assegna 7,5 miliardi di euro a 12 mesi



Stabile lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato nelle prime contrattazioni a 107 punti base, lo stesso valore della chiusura della vigilia. Il rendimento del decennale italiano si attesta allo 0,77% in leggero aumento rispetto al riferimento precedente (0,76%). Il Tesoro ha assegnato in asta BoT a 12 mesi, scadenza 14-07-2022, per 7,5 miliardi, pari all'intero importo offerto, a fronte di una richiesta di 9,4 miliardi. Il rendimento medio ponderato sale di 3 punti base rispetto all'ultima asta a -0,459 per cento.