Borse europee prudenti nel giorno della disoccupazione Usa

Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio in "rosso" per le Borse europee dopo il sell-off della vigilia legato alla tenuta sopra le attese dell’economia statunitense. Un dato che potrebbe lasciare campo libero ai “falchi” della Fed che puntano a proseguire sulla via della stretta monetaria. Tiene Piazza Affari, che balla intorno alla soglia della parità. Vendite più decise su Madrid (IBEX 35), Londra e Francoforte (DAX 40) che ha i conti con la produzione industriale tedesca ancora in calo a maggio. Piatta Parigi (CAC 40).

I mercati ora si interrogano sull’andamento dell’economia mondiale. Dubbi moltiplicati dall’ipotesi che la Fed possa usare ancora il pugno duro contro l’inflazione, procedendo con nuovi rialzi dei tassi dopo la recente pausa. E ora l’attenzione si sposta sulla disoccupazione statunitense, altro dato-chiave per immaginare le future decisioni della Banca centrale guidata da Jerome Powell.

Tokyo chiude in negativo per la quarta seduta consecutiva

Quarta seduta consecutiva in ribasso per la Borsa di Tokyo, con l'indice NIKKEI 225 che si contrae significativamente: -1,17% a 32.388,42 punti. La piazza nipponica è stata trascinata al ribasso dai titoli elettronici e dell'automotive, in un clima di incertezza e preoccupazione sia sul fronte macroeconomico interno che rispetto a quanto accade negli Stati Uniti. L'indice allargato Topix ha lasciato sul terreno lo 0,97% a 2.254,90 punti.

A Milano in rosso le utility, acquisti sui principali bancari

In questo clima, sul listino principale milanese le peggiori sono Amplifon, Diasorin e il comparto utility, con Hera e A2a. Acquisti invece sui principali bancari e il risparmio gestito, da Mps a Finecobank che prosegue la sua corsa dopo i dati della raccolta.

Spread stabile a 175 punti base, rendimento al 4,37%



Apertura di seduta stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata è indicato a 175 punti base, stesso valore (in rialzo) del closing di ieri. Il rendimento del BTp decennale benchmark si contrae leggermente al 4,37%, dopo il forte incremento della vigilia, quando è balzato al 4,38% dal 4,16% del riferimento precedente.

