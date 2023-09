Borse Ue in calo con i timori di recessione, occhi sulle banche centrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le preoccupazioni sul rallentamento dell’economia continuano a essere in primo piano e le Borse europee si muovono in ribasso, con gli occhi puntati sulle prossime mosse delle banche centrali. Pesano le indicazioni di debolezza arrivate dal settore dei servizi in Cina ed Europa e alimentano i timori il forte calo degli ordini alle industrie in Germania (-11,7% a luglio, -10,5% un anno fa e +7,6% a giugno). Rallenta per il momento la corsa del petrolio, che alla vigilia ha puntato verso l'alto dopo la decisione di Arabia Saudita e Russia di prolungare i tagli alla produzione, ma resta l'apprensione, visto che il raffreddamento dei prezzi energetici è stato finora il principale driver per puntare a un'inflazione più contenuta.

Così il FTSE MIB di Milano e il DAX 40 di Francoforte segnano il passo, ma non sono le peggiori. Restano più indietro il CAC 40 di Parigi e l'AEX di Amsterdam, mentre fanno meglio l'IBEX 35 di Madrid e il FT-SE 100 di Londra. Contrastate le piazze asiatiche, mentre si allenta la tensione sul comparto immobiliare cinese dopo che il colosso Country Garden, in forte difficoltà, ha rimborsato in extremis le cedole dei bond in dollari scadute un mese fa e ha così evitato il default. La giornata di martedì ha visto ancora ingessate le Borse europee in attesa dell’appuntamento con la Bce di giovedì 14 settembre.

Attenzione al dato dell'Ism non manifatturiero, dopo il rallentamento dei servizi segnalato in Cina ed Europa. Occhi puntati sul Beige Book della Fed che sarà diffuso in serata, per capire quali saranno le prossime mosse della banca centrale Usa, dopo che ieri il membro del board Christopher Waller ha detto che "non c'è nulla nei dati che indichi che dobbiamo agire con urgenza". Negli Stati Uniti sono attesi anche gli indici Markit Pmi e Ism per il settore non manifatturiero di agosto potrebbero dare qualche anticipazione sullo stato della prima economia mondiale e suggerimenti alla Fed su come comportarsi il prossimo 20 settembre. Al momento i mercati monetari scontano una probabilità appena del 7% di un nuovo rialzo dei tassi in quella occasione.

Bene Stellantis, attenzione sulle banche

Sull'azionario milanese, ben impostata Stellantis che beneficia di un report positivo di Bnp, ed è in territorio positivo anche Telecom Italia. In coda Moncler dopo il taglio del rating da parte di Hsbc, dopo essere già stata penalizzata alla vigilia con il settore del lusso europeo. In calo tra i bancari soprattutto Banca Pop Er, Banca Mps e Banco Bpm. Fuori dal listino principale, scatta la Banca Pop Sondr, dopo indiscrezioni di stampa secondo cui Unipol avrebbe chiesto a inizio luglio l’autorizzazione a Bce per salire al 20% del capitale, dove detiene una partecipazione del 9,5%.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread stabile sopra 170 punti, rendimento decennale sale

Viaggia con movimenti minimi per lo spread tra BTp e Bund e per i rendimenti dei titoli di Stato del Vecchio Continente. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si attesta a 173 punti, in linea con la chiusura di martedì. Sale ancora il rendimento del BTp decennale benchmark che si porta al 4,34% dal 4,33% della chiusura precedenet e dal 4,29% della prima seduta settimanale.

Petrolio in calo dopo il rally, prezzi del gas stabili

Il petrolio ripiega dopo il rally della vigilia, ma resta vicino ai massimi dal novembre scorso, dopo la notizia che l'Arabia Saudita e la Russia hanno annunciato di estendere il taglio alla produzione di greggio. Il Brent novembre è a 89,79 dollari (-0,27%) mentre il Wti ottobre è a 86,49 (-0,25%). Il gas è poco mosso a 34,43 euro al megawattora.