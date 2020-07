Europa debole in scia all'Asia, si guarda alla Bce. A Milano ancora luci su Atlantia Le Borse sono reduci da una seduta di forti rialzi alimentata dalle notizie sul fronte vaccino. Oggi in programma il direttivo Bce

A conferma delle indicazioni raccolte dai futures, le borse europee hanno preso avvio su toni deboli, nonostante l'ottimo dato sul pil cinese. I mercati risentono delle prese di beneficio dopo la robusta performance messa a segno ieri dai principali indici.. Restano poi in sottofondo le tensioni Usa-Cina.

Sul fronte macro oggi l'Ufficio nazionale della Repubblica Popolare ha annunciato che l'economia cinese è tornata a crescere nel secondo trimestre con un'espansione, su base annua, del 3,2%, livello superiore alle attese degli analisti (2,6%). Su base trimestrale la crescita è stata dell'11,5%. Nel primo trimestre il Pil cinese era del 6,8% annuo. Anche l'andamento della produzione industriale ha superato le attese: a giugno su base annua è aumentata del 4,8%, accelerando dal +4,4% di maggio.

I i buoni dati macroeconomici non hanno influito sulle Borse cinesi, che ampliano le perdite e viaggiano intorno ai minimi intraday: a un'ora circa dalla chiusura dei listini, l'indice Composite di Shanghai cede il 2,25%, a 3.285,61 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 2,64%, a quota 2202.12. Flessioni più contenute sugli altri mercati asiatici: Tokyo -0,76%, Seul -0,82%, Sydney -0,69%.

Con una situazione epidemiologica ancora fuori controllo negli Stati Uniti e le nuove tensioni diplomariche tra Usa e Cina gli investitori continuano, nonostante tutto, a mantenere una certa propensione al rischio. Lo dimostra la recente risalita di Wall Street e del mercato azionario europeo ieri protagonista di guadagni oltre il 2% alimentata soprattutto dagli sviluppi sul fronte vaccino. Moderna, una delle aziende biotech in prima fila nella ricerca, ha comunicato martedì i risultati preliminari di una prima sperimentazione del vaccino sull’uomo dal quale emergerebbe una significativa risposta immunitaria da parte dei volontari su cui è stato sperimentato. Intanto, secondo indiscrezioni, oggi la rivista scientifica Lancet dovrebbe pubblicare un positivo riscontro a proposito del vaccino prodotto da Astrazeneca (quello prenotato anche dal governo italiano) che è nella fase finale di sperimentazione.

Nel frattempo nel Vecchio Continente gli investitori si preparano a fare i conti con il decisivo vertice europeo sul Recovery Fund della Commissione europea previsto per questo fine settimana. Oggi intanto la Bce terrà il suo consueto direttivo mensile. Non sono attese nuove misure di stimolo anche perché il quadro macroeconomico si sta stabilizzando ma ovviamente la retorica che verrà utilizzata dalla presidente Lagarde sarà oggetto come al solito di attenta analisi da parte degli investitori.

A Piazza Affari intanto resta alta l’attenzione sul titolo Atlantia protagonista ieri di un rialzo del 25% dopo l’intesa raggiunta in cdm per la graduale uscita della famiglia Benetton dal capitale di autostrade per l’Italia e l’ingresso della Cassa depositi e prestiti. Prosegue intanto la stagione delle trimestrali delle grandi società quotate. A Wall Street ieri è stata la giornata di Goldman Sachs che ha annunciato 2,42 miliardi di dollari di profitti nel secondo trimestre grazie al boom di trading obbligazionario. Oggi sarà la volta di Bank of America e Morgan Stanley tra le grandi banche americane.