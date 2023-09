Borse, Europa in rialzo tra stimoli Cina e attese per una Fed cauta. A Milano scatta Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo la metà seduta, le Borse europee proseguono in rialzo, pur se sotto i massimi di giornata. Gli indici sono sostenuti dagli acquisti sui tecnologici, sui minerari e sulle auto. La sessione, che non ha Wall Street come faro vista la chiusura per il Labor Day, è positiva fin dalle prime battute, grazie alla previsione di un atteggiamento cauto della Federal Reserve sui tassi alla luce del rapporto di agosto sull'occupazione americana e grazie ai segnali di sostegno arrivati dalla Cina: gli stimoli introdotti da Pechino per riaccendere il mercato degli acquisti immobiliari e l'approvazione dei creditori di Country Garden alla proroga delle scadenze sul debito hanno favorito l'ottimismo sulle prospettive del settore immobiliare.

Così, dopo la performance positiva della settimana precedente, in cui lo Stoxx600 è salito dell'1,5% e il Ftse Mib di Milano dell'1,6% (ad agosto Piazza Affari ha ceduto il 3,3%), le piazze continentali puntano verso l'alto, pur se con guadagni tutto sommato contenuti. Il FTSE MIB di Milano si muove in linea con gli altri indici del Vecchio Continente. Salgono anche il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

Wall Street chiusa per il Labor Day, Fed osservata speciale

Sulla propensione al rischio odierna influisce la scommessa su una Federal Reserve meno aggressiva sui tassi di interesse alla luce del rapporto sul mercato del lavoro statunitense di agosto che ha evidenziato una creazione di nuovi posti ancora robusta, ma con dati su giugno e luglio rivisti al ribasso, e un incremento del tasso di disoccupazione unito a un moderato aumento dei salari. Wall Street resterà chiusa per il Labor Day in una giornata scarna per quanto riguarda il calendario macroeconomico, mentre nei prossimi giorni saranno gli indicatori sull'attività dei servizi di agosto sia in Cina sia in Europa sia negli Usa a catalizzare l'attenzione degli operatori.

Tim scatta, Saipem sconta ancora bond convertibile

Tra gli altri titoli bene Telecom Italia mentre si entra nelle settimane decisive delle trattative tra governo e Kkr sul riassetto della rete in vista del confronto con il primo socio del gruppo tlc, Vivendi. Vivaci le banche (Banca Mediolanum, Banca Pop Er e Unicredit). Sale Leonardo sulle indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore relative a una riorganizzazione delle attività nel segmento spazio. L'effetto del collocamento del prestito obbligazionario convertibile si fa ancora sentire su Saipem. Fuori dal Ftse Mib scivola Avio poiché proprio Leonardo potrebbe ridurre la propria partecipazione nella società di lanciatori per satelliti. Forti acquisti su Ariston Holding. Poco mossa Piaggio: venerdì il gruppo delle due ruote ha comunicato il riassetto al vertice dopo la scomparsa del numero uno Roberto Colaninno con la nomina di Matteo Colaninno alla carica di presidente esecutivo e quella di Michele Colaninno al ruolo di amministratore delegato.

Mps in focus: dibattito nel governo sul 64% in mano al Mef

A Piazza Affari focus su Banca Mps: nel week end, in occasione del Forum Ambrosetti di Cernobbio, è emerso il dibattito all'interno del governo italiano sulla possibilità di ridurre in tempi brevi la quota di controllo del Tesoro nell'istituto senese. Le posizioni sono variegate tra chi intende procedere a breve a una dismissione e chi punta a valutare le opzioni con tempi più dilatati: il titolo, dopo aver guadagnato anche l'1% nei primi scambi, sta scivolando sul timore che il governo possa procedere a un primo collocamento di parte della partecipazione sul mercato. Il Tesoro è titolare del 64% circa della banca.