Borse col freno tirato, aspettano i dati Usa. Piazza Affari sale con il risiko bancario

2' di lettura

Le Borse europee partono con il freno tirato in una giornata che sarà caratterizzata dall'attesa per la pubblicazione di importanti dati macroeconomici americani. Dopo una seduta di mercoledì 26 giugno tutto sommato fiacca, il mercato aspetta nel pomeriggio le indicazioni su sussidi di disoccupazione, Pil e ordini di beni durevoli, mentre nella seduta di venerdì è in calendario il dato sulle spese per consumi, importante anche per valutare le pressioni inflazionistiche. I listini asiatici, intanto, hanno vissuto una giornata in generale ribasso con l'eccezione della Cina dopo il primo incontro tra Washington e Pechino sul commercio dall'elezione del presidente Usa Joe Biden.



Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Banche sempre in focus tra gli scenari di risiko bancario

A Piazza Affari il FTSE MIB è in rialzo. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, gli acquisti sostengono Tenaris e Banco Bpm, quest'ultima sempre al centro degli scenari sul consolidamento del settore. In coda al listino invece ancora Banca Pop Er: le ipotesi di un matrimonio con la Popolare di Sondrio, dopo la salita di Unipol nell'istituto valtellinese, pesano sulle azioni della banca, che vede allontanarsi l'altro candidato per un possibile merger, il Banco Bpm. Deboli invece Ferrari e Campari.

Loading...

La fiducia delle imprese e dei consumatori ai livelli pre-Covid

A maggio il clima di fiducia delle imprese accelera fortemente rispetto alla tendenza positiva in atto da dicembre 2020, raggiungendo il livello più elevato da febbraio 2018. L’indice di fiducia dei consumatori, in risalita per il secondo mese consecutivo, si avvicina al livello di febbraio 2020 segnalando un recupero completo rispetto alla caduta dovuta all’emergenza sanitaria. A maggio, dunque, l'Istat stima in Italia un marcato aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 102,3 a 110,6) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 97,9 a 106,7). In miglioramento, ma meno delle attese, invece la fiducia dei consumatori tedeschi.





Petrolio in calo, l'oro resta sui massimi da 4 mesi

Debole il petrolio sulla prospettiva che la produzione iraniana possa tornare sul mercato se le sanzioni su Teheran saranno ritirate. gennaio 8. Oro stabile vicino ai massimi dall'8 gennaio toccati ieri. Dollaro in rafforzamento sotto quota 1,22 per un euro: il rapporto euro/dollaro è a 1,2192 da 1,2206 ieri in chiusura.

Borsa Tokyo chiude in calo, pesano Covid e prese di profitto

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo dove gli scambi hanno risentito dei timori per l'andamento della pandemia nel Paese e delle prese di beneficio in alcuni settore chiave del listino. A fine seduta l'indice di riferimento Nikkei ha registrato un calo dello 0,33% attestandosi a quota 28.549,01 punti. Seduta negativa anche per il più ampio Indice Topix che ha terminato la seduta a 1.911,02 punti, segnando una flessione dello 0,50% rispetto al riferimento precedente.