Borse in consolidamento in attesa della Fed: cosa aspettarsi in settimana

2' di lettura

Le Borse internazionali si lasciano alle spalle una settimana mediamente in calo, con perdite contenute. Una fase di consolidamento con i listini che restano sui massimi in un trend che appare saldo e a bassa volatilità. Milano ha perso l’1,4% ed è risultata tra le peggiori piazze del Vecchio Continente, confermando una perdita di forza rispetto a Francoforte. In controtendenza solo la Cina. Il dollaro ha continuato a indebolirsi in un tipico contesto di alta propensione al rischio. Il mercato ora...