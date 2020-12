Borse, apertura attesa in leggero rialzo - Settimana di attesa per la Fed Future sugli indici europei in leggero rialzo - Tokyo chiude in area positiva (+0,30%) - Oggi in agenda la produzione industriale europea, mercoledì la decisione della Banca centrale americana sui tassi

I contratti derivati sugli indici europei fanno segnare un aumento dello 0,53% e fanno prevedere un’apertura in leggero rialzo listini del Vecchio Continente.

In Asia, Tokyo ha chiuso in rialzo (+0,30%).

Oggi in agenda la produzione industriale europea di ottobre. Il consenso degli analisti stima un rialzo dell’1,8% dopo il calo di settembre (-0,4%).

Ma l’evento clou della settimana è la riunione della Banca centrale americana , che mercoledì potrebbe modificare la sua politica monetaria espansiva come ha appena fatto la Banca centrale europea.

Venerdì scorso i mercati hanno concluso una settimana incerta, con la volatilità in aumento. Sono scesi un po' tutti gli indici azionari. Tra i peggiori Francoforte, piegata dal peggioramento della situazione Covid e dalla revisione del Pil 2021 da parte della Bundesbank (la banca centrale tedesca) a +3% (da +3,2%).



Le stime di crescita per il 2021 sono state corrette da tutte le banche centrali, compresa la Banca d'Italia, scesa a un +3,5% da +4,8%. Anche dalla Bce ha ridotto il Pil 2021 per l’area euro a +3,9%, mentre a settembre aveva stimato +5%.