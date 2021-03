Piazza Affari non conosce "zona rossa": Borse ancora su grazie a dati Cina

Nel resto del listino Astaldi perde il 15% circa: definito il concambio per l'integrazione in Webuild, che prevede l'attribuzione ai soci Astaldi di 203 azioni ordinarie WeBuild ogni mille titoli posseduti. L'operazione si completerà entro luglio.Corrono sul Ftse mib anche Terna, Inwit e Diasorin.



A Parigi spicca Danone, finisce l'era Faber

Il cda di Danone 'ha posto fine alle funzioni' del presidente e ceo Emmanuel Faber 'con effetto immediato'. La decisione, annunciata con un comunicato, giunge dopo mesi di pressioni da parte di alcuni fondi attivisti che contestano la strategia dell'ormai ex-numero uno del colosso agro-alimentare. Alla presidenza è stato nominato Gilles Schnepp, ex-patron del produttore di materiale elettrico francese Legrand. In attesa di trovare un nuovo ceo di 'rilievo internazionale', è' stato nominato un tandem ad interim, composto dalla direttrice generale Veronique Penchienati-Bosetta e da un vice-dg, Shane Grant. Faber, 57 anni, era ceo dal 2014 e presidente esecutivo dal 2017. Dopo mesi di contestazioni da due fondi attivisti sullo sfondo delle ricadute della pandemia sulle attività del gruppo, il primo marzo il cda di Danone aveva approvato il principio della dissociazione tra la carica di presidente e quella di ceo.

Alla Borsa di Tokyo riflettori sull'e-commerce Rakuten

La Borsa di Tokyo ha chiuso in lieve rialzo una seduta partita con un buon passo dopo la positiva chiusura registrata a Wall Street venerdì 12 marzo . Sul mercato si aspettano indicazioni dalla riunione del Fomc della Fed di questa settimana (martedì 16 e mercoledì 17) e anche le indicazioni che potranno arrivare dalla Banca del Giappone entro fine settimana su un eventuale aggiustamento della sua cassetta degli attrezzi di politica monetaria. L'indice Nikkei ha chiuso a 29.766 punti in rialzo dello 0,19 per cento. Tra i titoli in evidenza Rakuten, gruppo dell'e-commerce, che già venerdì aveva fatto un balzo in avanti dopo l'annuncio dell'ingresso nel suo azionariato di Japan Post, della cinese Tencent e dell'americana Walmart per un investimento complessivo di 242 miliardi di yen. Nel corso della seduta Rakuten ha registrato un rialzo superiore al 20 per cento. E' stata invece una giornata negativa per le Borse cinesi poiché i brillanti dati dell'economia fanno ipotizzare un minore intervento da parte della banca centrale cinese sui mercati.



BTp, sale il decennale

Positivo l'andamento dei BTp scambiati sul secondario telematico Mts. Il differenziale di rendimento con i Bund è invariato rispetto al finale di venerdì a 93 punti base ma i rendimenti dei titoli di Stato sono in calo, in conseguenza di un apprezzamento dei corsi che interessa tutti i titoli sovrani dell'eurozona. Il decennale italiano benchmark scadenza aprile 2031 (Isin IT0005422891) rende lo 0,61% dallo 0,64% di venerdì 12 marzo.

L’agenda degli investitori prevede tra gli appuntamenti principali la riunione dei ministri delle finanze dell’Unione europea (in preparazione al Consiglio dei leader dei singoli paesi Ue) e Oltreoceano l’indice Empire della manifatture per la zona di New York. Quando l’Empire Manufacturing è positivo indica un miglioramento, se è negativo una contrazione dell’attività, che è monitorata su 200 aziende dello stato di New York. Il consenso lo stima in rialzo da 12 a 14 punti.