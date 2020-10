Borse, lockdown e nuovi contagi spaventano l’Europa. Milano pesante, si salva solo Diasorin Preoccupano il continuo aumento dei contagi in Europa, Italia compresa, e l'introduzione di nuove misure restrittive. Piazza Affari non è aiutata da S&P, che venerdì ha alzato l'outlook da "negativo" a "stabile". Tra i titoli si salvano solo Diasorin e Tim, forte calo degli energetici. Spread in calo sotto i 130 punti di Stefania Arcudi e Andrea Fontana

L'impennata di casi di coronavirus registrata nel weekend dagli Stati Uniti, i coprifuoco introdotti in Spagna e Italia, gli oltre 50.000 nuovi contagi in un giorno in Francia innescano le vendite sui mercati azionari del Vecchio Continente in avvio di settimana. Le Borse europee sono in netta flessione, a partire da Francoforte, in calo di quasi tre punti, e Parigi. Giù di oltre un punto e mezzo anche Milano, che non beneficia del fatto che il 23 ottobre, a mercati chiusi, S&P Global Ratings ha migliorato l'outlook dell'Italia da «negativo» a «stabile». Quasi tutto il FTSE MIB è in ribasso, con cali particolarmente marcati per banche e petroliferi.

La settimana si preannuncia ricca di indicatori e di appuntamenti in grado di orientare i mercati ma viste le premesse sarà l'evoluzione dei contagi da Covid-19 al centro delle attenzioni degli operatori. In calendario le riunioni delle banche centrali di Giappone e dell'Eurozona, la lettura del Pil del III trimestre degli Stati Uniti e le trimestrali di molte big quotate in Europa e negli Stati Uniti a cominciare dai colossi di internet e della tecnologia (Amazon, Apple, Alphabet).

Sul Ftse Mib male le banche e i petroliferi

La conferma del rating di S&P sull'Italia, con outlook migliorato a "stabile", non è sufficiente a supportare i titoli bancari quotati a Milano che sono invece tra i peggiori insieme ai petroliferi. In fondo al Ftse Mib Banco Bpm, Unicredit e Bper, con l'aumento di capitale da 802 milioni di euro della banca modenese funzionale all'acquisto degli sportelli Ubi Banca si è concluso con la sottoscrizione del 99,2% delle nuove azioni. Dal 27 ottobre l'asta dei diritti rimasti inoptati per sottoscrivere il restante 0,8% circa. Nel comparto oil, cali consistenti per Tenaris, Eni e Saipem. In controtendenza Diasorin, in buon rialzo, ma reggono anche Telecom e Inwit.

Petrolio in forte calo, tornano timori su domanda

L'aumento dei nuovi contagi da coronavirus negli Stati Uniti e in Europa, i lockdown e le nuove misure restrittive varate in molti Paesi, Italia compresa, sollevano forti preoccupazioni sulla domanda di greggio. Questo sta facendo cadere i prezzi del petrolio, che già la settimana scorsa aveva registrato ribassi. Inoltre, sul fronte dell'offerta si aggiunge il fatto che la National Oil Corp, la maggiore compagnia petrolifera libica, controllata dallo Stato, venerdì ha fatto sapere che la produzione arriverà a un milione di barili al giorno entro le prossime quattro settimane, un incremento superiore a quanto atteso dagli analisti. Anche l'Opec+, dopo i tagli dell'output decisi nei mesi scorsi, da gennaio 2021 dovrebbe incrementare la produzione di 2 milioni di barili al giorno. I future del Wti con scadenza dicembre calano del 3,19% a 38,58 dollari al barile, mentre quelli del Brent di pari scadenza cedono il 3% a 40,52 dollari.

Euro stabile, oro in calo sotto 1.900 dollari

Sul mercato valutario, l'euro incrocia il dollaro a 1,1846, sostanzialmente in linea con i valori di venerdì 23 ottobre (1,1843). Euro/yen a 124,16 (da 124,05), dollaro/yen a 104,81 (da 104,59). Oro in calo dello 0,3% a 1.896 dollari l'oncia.

Spread in calo con S&P, torna sotto 130 punti

Andamento in calo per lo spread tra Btp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato alla prova dei mercati dopo che S&P ha confermato il rating sovrano dell’Italia a BBB e migliorato l’outlook da negativo a stabile. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005413171) e il Bund, ha aperto a 127 punti base dai 132 punti del finale di venerdì e si è poi assestato sotto i 130 punti. Scende ancora piu' nettamente il rendimento del BTp decennale benchmark allo 0,68% dallo 0,77% del closing della vigilia.