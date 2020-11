Borse, tra covid e vaccini, l’Europa è piatta ma Tokyo è negativa (dopo i massimi di ieri) Piatti e incerti i Future europei, con Londra e Francoforte poco sotto lo zero, Milano e Parigi poco sopra. Chiusura negativa per Tokyo, a -1,10%. Oggi in agenda le vendite di auto, l’inflazione in Europa e i dati sul mercato immobiliare Usa

I future sulle azioni europee fanno ipotizzare un’apertura piatta sulle Borse europee, con con Londra e Francoforte poco sotto lo zero, Milano e Parigi poco sopra. In Asia, Tokyo ha chiuso in negativo, a -1,10%, dopo che ieri ha toccato il massimo degli ultimi 29 anni.

Oggi l’agenda macro prevede l’inflazione di ottobre (stima finale) e le vendite di auto nel Vecchio Continente, mentre negli Stati Uniti saranno comunicati dati sul mercato immobiliare.

Ieri i listini sono andati in ordine sparso, molti in negativo, dopo il rimbalzo di lunedì sulle notizie di un vaccino della società Usa Moderna, efficace al 95% e di più facile conservazione di quello di Pfizer.

Milano è andata però controtendenza con un rialzo dello 0,55% che ha portato a quasi 20 punti percentuali il guadagno da inizio novembre. Il comparto bancario (+0,9%) ha trainato il Ftse Mib.

Lo spread tra il rendimento dei BTp e del Bund decennale riparte dai minimi del 2018 a 119 punti.

Pure Wall Street era partita con il freno tirato dopo i record di inizio settimana per le azioni dell’S&P500 e del Dow Jones Industrial. Tesla, il produttore di veicoli elettrici di lusso, ha brillato grazie alla notizia dell’ingresso nell’indice principale di New York e simboleggia la forza delle azioni tecnologiche, che tanto fa discutere gli analisti, e di quelle green spinte dall’elezione di Joe Biden, che vuole stanziare più risorse per l’energia pulita. Tesla capitalizza ormai quasi 400 miliardi di dollari e in borsa vale molto di più di molte case automobilistiche.