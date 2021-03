Borse in crisi di nervi quando i tassi aumentano? Ecco perché non sempre è così

(AP)

L’esperienza del passato: rialzi medi del 6% nei 12 casi dal 1999 in poi. Ma nel breve termine si rischia ancora volatilità

Chi ha paura dei tassi in rialzo? Le Borse in genere no, a dispetto delle turbolenze che stiamo sperimentando in queste settimane. L’esperienza degli ultimi due decenni mostra anzi una correlazione positiva: l’aumento dei tassi Usa si è tradotto in un progresso più o meno marcato dei listini azionari, a Wall Street così come nel resto del mondo, Europa compresa. Il passato spesso insegna, ma non sempre si ripete. E ogni occasione va considerata a sé, con le sue particolarità specifiche.

Cosa dicono i precedenti

Dal 1999 in...