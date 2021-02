Avvio pesante per le Borse europee con la fuga dai titoli di Stato. Tokyo -4% Per il Nikkei è il calo peggiore in 4 anni. A Piazza Affari ancora male Saipem, in coda anche Atlantia. Si rafforza il dollaro, cala il petrolio. Spread in rialzo sopra i 100 punti di Stefania Arcudi e Paolo Paronetto

Per il Nikkei è il calo peggiore in 4 anni. A Piazza Affari ancora male Saipem, in coda anche Atlantia. Si rafforza il dollaro, cala il petrolio. Spread in rialzo sopra i 100 punti

Le Borse europee aprono in deciso ribasso, scontando le chiusure pesanti di Wall Street e Tokyo, che ha ceduto 4 punti e ha registrato il ribasso peggiore in quattro anni. La possibilità che le pressioni sui prezzi portino le banche centrali a ritirare le attuali condizioni ultra accomodanti penalizza infatti i settori che negli ultimi mesi erano saliti a nuovi massimi proprio grazie all'eccesso di liquidità presente sul mercato. Così Milano è arrivata a perdere un punto e mezzo e le altre piazze del Vecchio Continente cedono attorno a un punto.

A pesare sull'umore degli investitori continua a essere il sell off generalizzato dei titoli di Stato, segnale preoccupante anche per gli asset più rischiosi. Negli Usa il rendimento del Treasury decennale benchmark è tornato a scendere sotto l'1,5% dopo aver toccato il massimo da un anno a 1,614% in seguito a un'asta accolta freddamente dal mercato, mentre in Europa lo spread BTp-Bund si mantiene al di sopra dei 100 punti base.

Nei giorni scorsi il presidente della Fed, Jerome Powell, ha interpretato l'aumento dei rendimenti come conseguenza dell'ottimismo sulla ripresa economica, ma molti operatori temono che un rimbalzo dell'economia porti con sè un recupero dell'inflazione che spingerà le banche centrali a ritirare prima del previsto le politiche ultra accomodanti che hanno inondato il mercato di liquidità, gonfiando le valutazioni di alcuni asset.

A Piazza Affari ancora vendite su Saipem, giù Atlantia

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, ancora vendite su Saipem a causa del calo del prezzo del petrolio e della mancanza di chiare indicazioni sul 2021 che già ieri aveva penalizzato il titolo. Giù anche Atlantia, mentre tiene Ferrari. Regge Tenaris, reduce dal maxi rally della vigilia, innescato dai conti trimestrali e del 2020 migliori delle previsioni e dalle prospettive positive della società per il 2021.

Spread ancora in rialzo, si conferma sopra 100 punti

Andamento ancora in rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. All'indomani di una seduta di vendite pesanti dietro al sell-off sui Treasury Usa, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari durata tedesco è indicato in avvio a 104 punti base dai 102 del closing di ieri. In rialzo anche per il rendimento del BTp decennale benchmark, allo 0,81% dallo 0,80% registrato in chiusura ieri (dallo 0,69% del riferimento precedente).



Il dollaro si rafforza, in calo il petrolio

Sul mercato dei cambi, il dollaro si rafforza a 1,2149 per un euro (da 1,2220 ieri in chiusura) ed è poco mosso a 106,06 yen (106,22), mentre l'euro scivola anche nei confronti dello yen, a 128,79 (129,89). In calo il prezzo del petrolio: il future aprile sul wti cede l'1,13% a 62,81 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul brent perde l'1,03% a 66,19 dollari.



Tokyo chiude in calo del 3,99%, tonfo peggiore in 4 anni

Crolla la Borsa di Tokyo con un calo del 3,99% e fermando l'indice Nikkei a 28.966 punti, il calo più alto degli ultimi 4 anni. Alla base del tonfo la brutta chiusura di Wall Street che ieri ha visto il Dj cedere l'1,75%, l'S&p 500 perdere il 2,45% e il Nasdaq lasciare il 3,5%, dopo il rialzo del rendimenti dei titoli di stato americani.