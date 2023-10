Borse d’autore firmate Tissa Fontaneda

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una esperienza nel mondo della moda e degli accessori, da Swarovski a Louis Vuitton e poi a Loewe, dove è rimasta sei anni. Tissa Fontaneda ha avuto una vita, tra studi e lavoro, vissuta in giro per l’Europa. Tedesca di Monaco di Baviera, ha studiato a Torino e poi si è trasferita a Parigi per lavoro per approdare negli ultimi anni a Madrid, dove vive attualmente.



«Il mio brand nasce nel corso del 2010 - racconta -. E devo tutto il mio successo a una particolare interpretazione della nappa Cordero, nappa molto leggera che viene realizzata interamente in Spagna». Si tratta di un materiale difficile da produrre proprio per la conformazione a “bolle”, “bubble” che Tissa Fontaneda ha ideato e che ha conquistato la clientela: «La fabbrica che produce questa particolare pelle è una delle più famose in Spagna - prosegue -, e proprio con il loro team abbiamo sviluppato questo disegno innovativo con una tecnica particolare che è stata poi registrata».

Loading...

Il brand si fonda su una collezione “core” molto forte, ricca di modelli che vengono riprodotti ogni anno. Ma anche di nuove borse introdotte grazie alla forte creatività della stilista.

«È proprio per i nostri prodotti classici e continuativi che siamo conosciuti» dice Tissa, che racconta come ogni anno la produzione viaggi intorno a 10mila –12mila pezzi: «Siamo ancora un brand piccolo, ma in grande crescita».

Le borse vanno dalla Simple matter, una borsa grande, dalla quale sono poi nate derivazioni come la Uptown, che ha un accessorio di corno e viene fatta da una ditta italiana. «Poi abbiamo un modello più piccolo con due pon pon - dice Tissa -. Ogni anno aggiungiamo qualche modello nuovo. Ne introduco troppi, mi dicono dalla produzione!».