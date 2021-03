Borse in rosso, giù il greggio. Wall Street debole anche con sussidi a livello pre-Covid

Hera corre con le utility, broker positivi dopo conti e cedola

Acquisti sui titoli delle utility in Europa in scia ai conti positivi diffusi ieri dal colosso E.On, che ha rispettato i target sul 2020 e prevede performance al rialzo nel 2021.A Milano risultano in evidenza A2a e soprattutto Hera che è la migliore dell’Ftse Mib dopo i conti 2020 promossi dagli analisti e l’aumento del dividendo oltre le attese. I broker si focalizzano sulla resilienza dei risultati della multiutility bolognese, sulla qualità del management e sulla forte generazione di cassa che ha portato alla revisione al rialzo della dividend policy.



Titoli di Stato, tassi in calo per BTp short term

Va in porto con una buona domanda e un rendimento ampiamente negativo la prima asta del BTp short term, il nuovo titolo messo in campo dal Tesoro per sostituire il CTz. Nel primo collocamento il BTp a breve termine con scadenza fissata al 29/11/2022 ha catalizzato una domanda complessiva per 5,6 miliardi a fronte di un ammontare emesso pari a 4 miliardi di euro e un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,41. Il rendimento si è attestato a -0,39 per cento. Sul mercato primario il Tesoro ha anche collocato la 12ma tranche del BTp a 10 anni indicizzato all'inflazione dell'area euro per un importo pari a 1,248 miliardi. A fronte di una offerta compreso tra 0,75 e 1,25 miliardi di euro, il rapporto tra domanda e offerta si è attestato a 1,31. Il rendimento è stato pari a -0,60%. Il regolamento delle due emissioni cade sul prossimo 30 marzo.



Tokyo ritrova l'ottimismo dopo cinque sedute, +1% Nikkei

La Borsa di Tokyo ha chiuso al rialzo per la prima volta dopo cinque sessioni, malgrado la cautela degli indici Usa e nonostante la Corea del Nord abbia lanciato due missili in mattinata, con gli investitori che hanno approfittato delle recenti perdite per fare buoni affari.L'indice Nikkei ha guadagnato l'1,14% chiudendo a 28.729,88 punti e il più ampio indice Topix è salito dell'1,4% a 1.955,55 punti.



(Il Sole 24 Ore Radiocor)