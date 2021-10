Il Dragone rallenta e pesa sulle Borse. Milano chiude a -0,8% con stacco cedole

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La frenata delle due grandi locomotive mondiali, Cina e Usa, zavorra i listini globali con l'Europa che chiude in rosso e Wall Street contrastata dopo il rally di settimana scorsa. Il pil di Pechino nel terzo trimestre è salito del 4,9%, molto meno rispetto al +7,9% del trimestre precedente mentre la produzione industriale americana, a settembre, è calata dell'1,3% su base mensile (attese +0,2%).

Le principali Borse continentali archiviano così la giornata con passivi attorno di poco inferiori all'1% con Milano (-0,83%), penalizzata comunque dallo stacco cedole di quattro big - Generali, Intesa Sanpaolo, Unipol e Banca Mediolanum, tutte in coda all'Ftse Mib - che pesa per lo 0,59%.

Tra i titoli più brillanti spiccano Banco Bpm e Bper, seguiti dal risparmio gestito, che vede Banca Generali brillante. Ancora vendite su Leonardo - Finmeccanica, già sotto pressione nelle ultime sedute per le forniture di pezzi difettosi a Boeing. In rosso i titoli industriali, in particolare la galassia Agnelli, con la holding Exor e Stellantis.

Infine, tornano a salire i rendimenti sull'obbligazionario con il Treasury decennale a un passo all'1,6% e il Btp allo 0,9% mentre il petrolio avanza ancora con il Wti a 82,5% (+0,3%).

Sul fronte dei cambi, l’euro recupera quota 1,16 dollari (1,1579 venerdì in chiusura) e si attesta a 132,61 yen, mentre il dollaro-yen è pari a 114,28.



Wall Street contrastata

Apertura in calo a Wall Street, che poi in parte recupera e chiude contrastata (il Dow Jones perde lo 0,10%, il Nasdaq sale dello 0,84%, mentre lo S&P 500 avanza dello 0,34%). Alcuni fattori hanno inciso sul suo andamento: nella notte, la Cina ha comunicato di aver registrato una crescita annuale del 4,9% nel terzo trimestre, contro il 5,3% atteso dagli esperti; lo scorso mese, era stata la produzione industriale cinese a deludere le attese degli analisti. A proposito di produzione industriale, quella statunitense è diminuita a settembre dell'1,3%, contro stime per un +0,2%.. Questa mattina, poi, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è tornato sopra l'1,61%, aumentando le pressioni sui tech, con gli investitori che ruotano i titoli in portafoglio privilegiando i cosiddetti 'titoli value', come quelli delle banche.

La scorsa settimana è stata caratterizzata dall'andamento positivo delle trimestrali, in particolare di quelle delle banche. Il Dow Jones ha registrato un +1,58%, la migliore settimana da giugno; lo S&P 500 ha guadagnato l'1,82%, miglior settimana da luglio; il Nasdaq Composite ha aggiunto il 2,18%, miglior settimana da agosto. Finora, 41 componenti dello S&P 500 hanno comunicato i risultati del terzo trimestre: nell'80% dei casi, registrati dati migliori delle attese. Secondo i dati ottenuti e le stime per le altre società, il terzo trimestre dell'anno dovrebbe chiudersi con una crescita dei profitti del 30%, il terzo miglior trimestre per le società sullo S&P 500 dal 2010, per FactSet.



Usa, a settembre cala la produzione industriale

A settembre, la produzione industriale negli Stati Uniti è calata rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un leggero rialzo. Stando alla Federal Reserve, l'indice ha registrato un ribasso dell'1,3% a quota 100, mentre le attese degli analisti erano per un +0,2%. Il dato di agosto è stato rivisto da +0,4% a -0,1%. La produzione manifatturiera ha registrato un calo dello 0,7%, con la produzione di veicoli e delle sue componenti crollata del 7,2%, a causa della carenza di semiconduttori; quella del settore minerario è calata del 2,3%, per le utilities registrato un -3,6%. A pesare sono state anche le conseguenze del passaggio dell'uragano Ida, soprattutto sul settore minerario. Nel terzo trimestre dell'anno, comunque, la produzione industriale è aumentata del 4,3%, quinto trimestre consecutivo con un guadagno di almeno il 4%. L'utilizzo della capacità degli impianti - che misura la produzione industriale rispetto al potenziale - è diminuito di 1 punto percentuale al 75,2%. Il dato resta sotto la media di lungo periodo (1972-2019) del 79,6%; prima dell'ultima recessione, il dato era solitamente oltre l'80%.



Cina, crescita rallenta tra crisi energia e bolla immobiliare



La crescita del Pil della Cina ha rallentato vistosamente il passo nel terzo trimestre del 2021, salendo del 4,9% annuo, ai minimi degli ultimi 12 mesi, dopo il +7,9% registrato nel secondo trimestre. Lo ha annunciato l'Ufficio nazionale di statistica cinese, secondo cui la crescita congiunturale e' stata dello 0,2%, a fronte dell'1,5% dei tre mesi precedenti e dello 0,5% atteso. A pesare sulla crescita e' stato un mix negativo di fattori tra cui spiccano la crisi energetica, i timori per l'esplosione di una bolla immobiliare dopo la crisi di Evergrande e i focolai del Covid-19 che si sono registrati nel terzo trimestre nel Paese.