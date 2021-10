Borse deboli, l’inflazione ed Evergrande tornano in focus

Ascolta la versione audio dell'articolo

Segno meno per le Borse europee, che scelgono la cautela nel pieno della stagione delle trimestrali, gli occhi puntati sull'inflazione e la crisi di Evergrande che torna a preoccupare, con le azioni crollate in Borsa nel giorno del rientro in contrattazione. Segno meno anche per il FTSE MIB, dopo la buona performance della vigilia, la migliore d'Europa, con l’indice principale a un soffio dai massimi toccati lo scorso agosto. Gli investitori sposano un atteggiamento cauto, nonostante le trimestrali pubblicate in questi giorni testimonino un quadro in piena ripresa. Negli States, ad esempio, circa l’82% delle società che ha annunciato i numeri che hanno battuto le attese.

L'inflazione torna a preoccupare

Tuttavia in serata la Federal Reserve, nel suo Beige Book, ha evidenziato che l’economia Usa procede a passo tra modesto e moderato, risentendo dei problemi legati alla produzione sia per mancanza di manodopera, sia per la carenza di componenti, sia per i focolai del Covid. Sempre la Fed ha sottolineato che nella maggior parte dei distretti l’aumento della domanda di beni e materie prime sta spingendo su livelli molto elevati l’inflazione. Ciò fa temere che l’istituto possa fare marcia indietro sulla politica monetaria ultra-accomodante in modo molto più deciso di quanto indicato nelle scorse settimane. Anche per questo sono saliti i tassi dei bond: quelli Usa a dieci anni si sono spinto ieri sopra l’1,67%, per retrocedere adesso all’1,65%. In calendario l’importante dato Usa sulle richieste alla disoccupazione.

A Piazza Affari sono deboli le banche con Unicredit in netto calo in attesa di novità sul fronte Banca Mps. Generali è sotto tono dopo la notizia che la Delfin di Leonardo Del Vecchio ha comprato ancora azioni, tanto da salire al 5,52% del capitale e spingere così la quota del patto di consultazione, in cui sono presenti anche Francesco Gaetano Caltagirone e Fondazione Crt, al 13,31%. Sono in controtendenza le Diasorin e le Italgas



Evergrande crolla in Borsa al rientro in contrattazione

Ritorno in Borsa in pesante rosso per Evergrande. Il titolo del colosso immobiliare cinese, con un debito di 260 miliardi di euro, è crollato fino a perdere il 10,5% nei primi scambi alla Borsa di Hong Kong. Il potenziale fallimento del gruppo immobiliare, uno dei più grandi in Cina, minaccia il resto dell'economia cinese con un possibile effetto domino. Il gruppo ha sospeso le contrattazioni il 4 ottobre dopo diversi mancati rimborsi di prestiti. Evergrande aveva annunciato mercoledi' sera che le contrattazioni dei titoli in Borsa sarebbero riprese oggi ma ha avvertito, tuttavia, che potrebbe «non essere in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari». Nonostante la tempesta sui mercati finanziari a settembre, Pechino non ha ancora chiarito se verrà o meno in aiuto della società ormai sull'orlo del fallimento. Tanto più che il gruppo ha annunciato la mancata cessione del 50,1% del capitale di una delle sue controllate al promotore cinese Hopson.

Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,1639 dollari (ieri in chiusura a 1,1645 dollari) e a 132,74 yen (133,001), mentre il dollaro-yen è pari a 114 (114,217). Infine, il petrolio batte la fiacca dopo la buona performance della vigilia spinta dalle scorte Usa, scese a fronte di una attesa per un aumento: il contratto consegna dicembre sul Wti cede lo 0,43%, attestandosi a 83 dollari al barile.