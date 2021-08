Sulle Borse pesano Covid e Afghanistan, Piazza Affari perde 0,8%. Giù Wall Street

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seconda seduta consecutiva di flessione per Piazza Affari in una giornata contrastata per i listini azionari europei: la variante Delta che fa sentire i suoi effetti sull’economia reale, dopo la Cina anche gli Stati Uniti hanno deluso nelle vendite al dettaglio a luglio, e la crisi afghana, a cui si aggiungono la nuova stretta cinese sulle società tecnologiche, favoriscono le prese di beneficio sui mercati azionari anche se risalgono farmaceutici ed energia. L’atteggiamento di maggiore cautela è anche suggerito dalla vigilia della pubblicazione delle minute della Federal Reserve mentre molti operatori guardano già a fine mese e all’appuntamento con i banchieri centrali a Jackson Hole. La chiusura dei mercati vede Milano e Madrid più penalizzate dai cali di auto e banche, Parigi e Francoforte poco sotto la parità. Londra, Zurigo ed Amsterdam hanno chiuso positive. Il FTSE MIBdi Milano è stato il peggiore.



Wall Street in netto calo dopo vendite al dettaglio

In netto rosso Wall Street su cui hanno pesato i dati americani deludenti e dove rimane sempre alta l’attenzione anche sulla Federal Reserve. Mercoledì 18 saranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria. Intanto, il presidente Jerome Powell, ospite a un incontro virtuale con insegnanti e studenti, potrebbe fornire degli indizi sulle future decisioni della Banca centrale statunitense considerando che si rincorrono ormai da settimane indiscrezioni sul possibile stop agli acquisti di titoli nel corso della prima metà del 2022. Negli Stati Uniti continua anche la pubblicazione delletrimestrali: fino a ora l'87% delle società sullo S&P500 ha registrato conti superiori alle attese tra aprile e giugno, una percentuale che, se confermata alla fine, sarebbe la più alta registrata in un trimestre dal 2008. Tra i big che hanno diffuso i conti, Walmar t ha realizzato migliorato le stime sulle vendite dell'esercizio alla luce del +2,4% di ricavi nel II trimestre a 141 miliardi di dollari: tuttavia l'andamento delle vendite online è stato deludente. Il gigante del fai-da-te Home Depot ha realizzato utili per 4,8 miliardi di dollari nel II trimestre superando le stime degli analisti: le vendite tuttavia sono aumentate in misura leggermente inferiore alle attese.

Sotto le previsioni negli Stati Uniti i dati sulle vendite al dettaglio: nel mese di luglio c'è stata una flessione dell'1,1% rispetto al mese precedente. Migliore delle attese invece la produzione industriale di luglio (+0,9%).





Vendite sulle banche a Piazza Affari, male Stellantis

A Milano, giù Stellantis ePirelli & C in una giornata negativa per l'auto. Tra le banche perdono soprattutto Banco Bpm, Unicredit e Banca Pop Er. Spicca in positivo Diasorin. Nel resto d'Europa, il rialzo di Londra (Ftse100) è stato guidato dagli acquisti sul settore farmaceutico (Hikma, Astrazeneca, Glaxo) e sui petroliferi (Shell, Bp). Rialzo superiore al 3% per Bhp grazie al balzo dell'utile a 11,3 miliardi di dollari nell'esercizio 2020-21 e alla distribuzione di un dividendo da 2 dollari per azione. Il gruppo ha annunciato la cessione

delle attività petrolifere a Woodside Petroleum in una combinazione che assegnerà il 48% del gruppo australiano agli azionisti di Bhp. Zurigo e' stata la migliore grazie al settore pharma mentre hanno sofferto i titoli del lusso come Richemont e Swatch. Anche Parigi (CAC 40) ha visto gli acquisti premiare i difensivi (Sanofi) e penalizzare sia le banche sia Valeo nell'automotive. A Francoforte, Deutsche Post è stata la migliore del Dax30: il gruppo della logistica ha annunciato l'acquisto per 1,5 miliardi di Hillebrand, spedizioniere di bevande.



BTp, spread si allarga a 104 punti



Chiusura in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco e' indicato al termine degli scambi a quota 104 punti, in aumento rispetto ai 103 punti del riferimento di ieri. In aumento il rendimento del BTp decennale benchamrk che si attesta a fine seduta allo 0,58% dallo 0,56% registrato al closing precedente.