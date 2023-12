Borse e bond, rally di Natale al test di tassi, inflazione e Pil

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla fine la rivincita è arrivata. Dopo un 2022 nero per gli investitori con il classico portafoglio investito al 60% in azioni e al 40% in obbligazioni, a novembre 2023 quegli stessi investitori si sono ritrovati in tasca una performance del 9,6%. Calcola Bank of America che si tratta del miglior risultato per questo tipo di portafogli dal dicembre 1991. Dai tempi della caduta dell’Unione Sovietica insomma. Merito della corsa delle Borse (Wall Street ha registrato il miglior mese dagli anni ’60) e dei mercati obbligazionari (quelli Usa hanno messo a segno il record mensile dagli anni ’80).

Ma se novembre è stato d’oro per un mix di fattori (l’improvviso calo del’inflazione che ha cambiato le aspettative sulle banche centrali, le forti ricoperture degli investitori che scommettevano sullo scenario opposto e il record di buyback azionari), il mese di dicembre e soprattutto il 2024 si aprono con una serie di incognite. I temi che muoveranno i mercati sono sempre gli stessi: inflazione (è davvero quasi sconfitta?), Banche centrali (taglieranno i tassi nel 2024?), crescita economica (si va verso la recessione o il semplice rallentamento?) e flussi di capitali. Sullo sfondo, ma sul mercato non è prezzato, c’è poi la geopolitica. Per guardare avanti, dunque, da questi temi bisogna partire.

LA GARA DELLE BORSE

Inflazione e crescita

Gli ultimi dati sul costo della vita, sia in Europa sia negli Stati Uniti, sono calati molto più di quanto si sperasse. In Eurozona l’inflazione è scesa dal 2,8% al 2,4% a novembre, mentre gli analisti si attendevano un 2,7%. Negli Usa è scesa dal 3,4% al 3%. Numeri sempre più vicini all’obiettivo delle Banche centrali, che è al 2%. Contemporaneamente i segnali di rallentamento arrivano forti dall’Europa, ma anche dagli Stati Uniti. Nel Vecchio continente Germania e Olanda sono già in recessione, e venerdì anche la Francia ha registrato un calo del Pil dello 0,1% nel terzo trimestre 2023. Gli Stati Uniti sono ben più tonici, ma anche oltreoceano il rallentamento si fa sentire forte e chiaro: basti pensare che il Citi Surprise index (quello che monitora gli indicatori economici che escono sopra o sotto le attese degli analisti) è sceso ai minimi da giugno. E se si pensa che il Canada, spesso visto come anticipatore della congiuntura statunitense, ha registrato un Pil in calo dell’1,1%, i segnali vanno tutti nella stessa direzione.

La domanda è se oltreoceano la recessione arriverà davvero. O se l’economia si limiterà a un rallentamento. Insomma: atterraggio morbido o duro? «Guardando avanti, temo che negli Usa il rallentamento sarà molto più brusco del previsto - osserva Sebastiano Pirro, Cio di Algebris -. Incerto però è il timing: sono convinto che l’economia Usa finirà la benzina, ma è difficile dire quando». Più cauta Blerina Uruci, Chief US Economist di T. Rowe Price: «Negli Stati Uniti il mercato del lavoro rallenta ma non si ferma - osserva -. E non vedo nelle aziende problemi tali da giustificare un forte aumento della disoccupazione. Questo mi fa dubitare del fatto che gli Usa possano cadere in recessione». Parla di «recessione mite», invece, Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte.

I SETTORI IN EUROPA

Banche centrali e mercati

Sta di fatto che il binomio inflazione in calo e recessione forse in arrivo ha fatto cambiare al mercato le aspettative sulla politica monetaria di Fed e Bce. Ora sono attesi almeno 4 tagli dei tassi nel 2024 sia in Europa sia negli Usa. E il primo potrebbe arrivare già ad aprile-maggio. «Se le Banche centrali vogliono ammorbidire la frenata economica, i tagli ci dovranno essere per forza», commenta Cesarano. Questo si aspetta il mercato. Anche se forse è un po’ troppo ottimista su questo fronte: «I tagli dei tassi scontati al momento dal mercato sembrano già molto ambiziosi», commenta per esempio Stefan Rondorf, Senior Investment Strategist di Allianz Global Investors. Il dibattito è aperto.