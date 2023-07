Borse, è il rally più odiato della storia. Per capire perché e cosa ci aspetta ora bisogna andare indietro di 20 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

“The most hated rally”, il rally più odiato della storia. Così a Wall Street è chiamato il rialzo messo a segno dai principali indici azionari (Nasdaq +28% ed S&P 500 +21%) nel primo semestre del 2023. Se poi consideriamo che in realtà le Borse hanno toccato l'ultimo minimo lo scorso ottobre, potremmo dire che gli indici azionari sono in accelerazione da oltre 8 mesi e che da allora hanno messo a segno un recupero davvero consistente (Nasdaq100 +46%, S&P 500 +28% e Ftse Mib italiano +41,5%).

Perché è il rally più odiato? Perché molti gestori non vi hanno partecipato, o hanno iniziato a cavalcarlo con forte ritardo. Perlomeno tutti coloro che a inizio 2023 hanno mantenuto un atteggiamento guardingo in considerazione di dati macro che stavano anticipando la “recessione più annunciata della storia” con oltre l'80% del consensus allineato su questo scenario. Quindi chi si è affidato ai dati macro e all'incertezza derivante dalla politica monetaria (difatti il rialzo dei tassi delle banche centrali, nemico numero uno delle Borse, non può dirsi ancora concluso) non è riuscito ad estrarre le performance generose esibite nel frattempo dagli indici. Non solo non ha partecipato alla festa ma è tutt'ora giustamente confuso mentre si chiede come mai Wall Street continui a salire nonostante il rendimento delle azioni (il cosiddetto earnings yield) è (5,2%) ormai inferiore a quanto paga la liquidità a breve termine (5,4%) e quindi difatti investire in azioni allo stato attuale non offre più alcun premio al rischio come decantano i manuali di finanza.

Per trovare una risposta che giustifichi questo “rally più odiato della storia” c'è chi sta ampliando l'orizzonte osservando il quadro dei mercati da più lontano. Ad esempio qualche risposta interessante arriva tornando indietro di 20 anni e riesplorando la teoria dei cicli di William Gann. Il noto trader nei primi anni del '900 giunse alla conclusione che anche i mercati finanziari sono soggetti alle forze della natura che si ripetono ciclicamente e che possono prevalere ai parametri usuali con cui gli analisti sono abituati ad osservare le fluttuazioni dei prezzi (utili aziendali, multipli di bilancio e Borsa, dati macro, ecc.). Nel 1909 Gann affermava: «Il funzionamento di questa legge ciclica determina la causa e predice l’effetto molto prima che Wall Street si renda conto dell’una o dell’altro». Nel suo libro How to Make Profits Trading in Commodities (1951) scriveva: «Dovreste tenere grafici ed un registro dei passati movimenti del mercato, poiché la memoria è troppo corta. Si ricorda solo ciò che si vuole ricordare o ciò che riguarda le proprie speranze e paure».

Uno dei cicli più potenti elaborati da Gann è quello intermedio di 20 anni. «Se torniamo indietro al 2002-2003 scopriamo una corrispondenza dell'andamento del grafico dell'indice S&P 500 con il ventennio successivo, ovvero il 2022-2023 in corso, a tratti sorprendente – spiega Paolo Nardovino, analista finanziario specializzato nelle tecniche di Gann -. Il ciclo di 20 anni individuato da Gann è uno dei cicli principali da osservare per condurre un’analisi di medio-lungo periodo. Ed ha una sua efficacia non solo nel mercato azionario, ma anche nel mercato delle commodity, soprattutto quelle agricole. Nell’ultimo secolo di scambi sul mercato azionario americano abbiamo avuto una corrispondenza molto precisa: a partire dal minimo di mercato nel 1942, fatto ad aprile nella fase critica della seconda guerra mondiale, i minimi ciclici estremi sono stati fatti negli anni 1962, 1982, 2002 e 2022. Ogni 20 anni. Come un orologio svizzero. E spesso questi minimi sono stati seguiti da minimi più alti negli anni immediatamente seguenti, ma a seguito di una fase correttiva nella prima parte dell’anno che si è conclusa entro marzo, come nel 1983, nel 2003 e come abbiamo visto nel 2023. Se questo “schema naturale” dovesse proseguire - conclude Nardovino -, dopo una correzione estiva, potremmo assistere all'ultima gamba del rialzo che dovrebbe concludersi a marzo 2024».

L'approccio sui mercati di studiosi come Gann non mette tutti d'accordo ma la corrispondenza grafica della fase attuale con quella del 2002-2003 risulta essere, anche per gli scettici, quantomeno curiosa considerata la sua sorprendente somiglianza. E chissà, magari potrebbe essere proprio questa la spiegazione, sconosciuta ai più, del “rally più odiato della storia” che sta mandando in tilt i gestori di mezzo mondo.