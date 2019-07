Borse, è la settimana della Bce Giovedì l’attesa riunione della Banca centrale europea prima della pausa estiva. Venerdì il Pil Usa che anticipa il meeting della Fed di Marzia Redaelli

4' di lettura

Gli ultimi dieci giorni di luglio potrebbero essere molto caldi per le borse: giovedì prossimo c’è la riunione della Banca centrale europea e mercoledì 31 luglio inizia quella della Federal Reserve americana.

É da un mese che gli investitori scontano decisioni monetarie espansive su entrambe le sponde dell’oceano e eventuali delusioni, nei tempi o nell’intensità delle misure, potrebbero penalizzare i listini.

Il comitato monetario della Bce è l’ultimo del periodo estivo. Il successivo sarà il 12 settembre e anche per questo motivo sono elevate le attese per un’azione incisiva che vada oltre i finanziamenti agevolati alle banche a partire da settembre, già anticipate. Per esempio, un impegno a mantenere i tassi negativi fin quando dovesse servire, o addirittura ad abbassarli ulteriormente. Attualmente, infatti, la Bce fa pagare lo 0,4% agli istituti di credito che tengono capitali in deposito, per incentivarli a prestare denaro. Invece è considerato meno probabile, al momento, l’avvio di un altro programma di acquisto di obbligazioni o - forse - di altri titoli (Quantitative easing) per tenere bassi i tassi. In ogni caso, sull’onda dell’ottimismo per la liquidità che affluirebbe ai listini in Eurozona è aumentata la richiesta di obbligazioni, che ha schiacciato i rendimenti a nuovi minimi. Il titolo di stato tedesco decennale rende -0,325%. In pratica chi lo compra paga il 27% in più di un mese fa, quando il ”dazio” per avere in portafoglio il debito pubblico di riferimento dell’area euro costava lo 0,256%.

Anche il BTp italiano ha beneficiato del clima euforico per l’intervento delle banche centrali e il rendimento dell’emissione decennale è diminuito di oltre un terzo (-31%) dal 2,4% di metà giugno all’1,6% di venerdì scorso. Però nelle ultime sedute i titoli del Tesoro hanno subìto qualche presa di beneficio, rafforzata dai timori (non nuovi) della caduta del Governo. Lo spread, il differenziale di rendimento con il Bund tedesco, è infatti balzato sopra i 190 punti base (1,9%). Paradossalmente, l’esecutivo Lega-M5S ha spesso fornito motivi di vendita della carta italiana.

Lo stesso percorso ha seguito Piazza Affari . Le azioni milanesi hanno accentuato le prese di beneficio rispetto a quelle registrate di recente nelle altre piazze europee, che dopo il rally da inizio anno si sono prese una pausa alla vigilia di un evento importante come quello della Bce.