Borse e varianti, dall’analisi tecnica ai fondamentali: le prospettive dei listini

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Certo, il timore per la nuova variante ha pesato. E tuttavia - spiega Giacomo Calef, country manager di Ns Partners - in molti, a fronte dell’approssimarsi della fine dell'esercizio, hanno voluto cristallizzare i guadagni, incassando la plusvalenza». «Una mossa realizzata non solo dai retail -fa da eco Lorenzo Batacchi, portfolio manager di Bper Banca - Anche gli istituzionali, peraltro non da ieri, hanno chiuso molte posizioni». «Il che- aggiunge Silvio Bona, analista tecnico indipendente -non ...