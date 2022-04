Borse, ecco i settori che proteggono dalla cavalcata dell’inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Wall Street non si ferma nel giorno di Pasquetta e riparte da dove ci aveva lasciati prima del lungo ponte festivo: all'insegna dell'incertezza. Seppur in una seduta a ranghi ridotti, e per questo caratterizzata da bassi volumi, i titoli ad alta crescita contenuti nel paniere tecnologico Nasdaq hanno continuato a soffrire segnando un calo intorno al mezzo punto percentuale. Da fine marzo il listino ha ceduto il 9% portando a -14% il passivo accumulato da inizio anno. Un calo doppio rispetto al “cugino...