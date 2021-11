Borse ecologiche ed estrose nella collezione Rue Madam Paris

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sede a Verona, ma animo internazionale per il brand Rue Madam Paris, progetto di due giovani ragazzi che dopo collaborazioni con marchi di fama internazionale hanno scelto di creare una collezione eclettica di borse realizzate nei colori e nei materiali più di tendenza, arricchite e impreziosite con accessori originali.

Davide Peretti e Mattia Beltramello, sono soci dal 2015, anche se la distribuzione del brand data il 2018. I compiti sono suddivisi tra amministrazione e marketing, ma la parte stilistica viene condivisa.

«Siamo una start up - racconta al Sole24Ore Davide - Arriviamo da percorsi diversi rispetto a quello della moda, io per esempio ho studiato comunicazione, ma da sempre lavoriamo nell'abbigliamento. Con il nostro marchio produciamo due collezioni, ma durante l’anno lanciamo anche alcune capsule collection».

Loading...

L’azienda oggi produce circa 10mila pezzi all’anno, che vengono venduti tramite una rete distributiva che si rivolge ai negozi. «Per scelta non abbiamo un ecommerce - dice ancora Davide - per non creare problemi ai nostri clienti».

La prima borsa nata è stata realizzata in tweed con applicazioni. «Ci piace arricchire le creazioni con accessori per uscire dal convenzionale - spiega ancora l’intervistato -. Il nostro capo di punta è la Tote bag, capiente e grande. Il materiale è Made in Italy, in genere i tessuti più affini alle tendenze del momento, come stoffe per l’abbigliamento, paillettes e flanella, per fare qualche esempio. Per scelta non utilizziamo pelle vera, ma solo pelli vegane o ecopelle. La pelle vegana arriva dagli scarti delle fibre vegetali».

Molte le proposte dall’animo rock e allo stesso tempo bon ton, che raccontano lo stile Rue Madam Paris con un’allure rebel-chic.