Borse contrastate su frenata Pil Cina e ko Renault. Male Pirelli e Fca La crescita cinese ai minimi dal 1992 e il taglio alle stime sui risultati della casa francese penalizzano i listini già cauti alla vigilia del voto del Parlamento inglese sulla Brexit di Andrea Fontana

(Reuters)

Il rallentamento della crescita cinese, con il III trimestre 2019 che ha mostrato un incremento del Pil ai minimi dal 1992 (+6%), porta in flessione le Borse europee in una seduta che comunque si preannunciava cauta alla vigilia del voto del Parlamento britannico sull'accordo per la Brexit raggiunto ieri con la Commissione Ue. «Ieri, tassi e listini azionari sono saliti e la sterlina si è apprezzata in scia all’annuncio del raggiungimento dell’accordo tra Uk e Ue - ricordano gli analisti Mps Capital Services - Successivamente, l’euforia è venuta meno, quando il Dup ha confermato di non aver cambiato posizione e di non essere favorevole all’accordo siglato. Senza il supporto dei 10 voti del Dup, diminuiscono sensibilmente le possibilità di un’approvazione da parte del Parlamento Uk, nella votazione prevista per domani. In caso contrario, ai sensi del cosiddetto disegno di legge Benn approvato dai legislatori a metà settembre, il primo ministro Uk sarà obbligato a chiedere all'Ue un'altra proroga dell'articolo 50».

A questo si aggiunge il tonfo di Renault che perde l'11% nelle prime battute dopo il taglio della guidance sui risultati 2019: male tutto il settore auto con Fiat Chrysler Automobiles che scivola a Piazza Affari. Parigi è la peggiore e cede lo 0,3% con gli acquisti sul comparto media (Vivendi e Publicis) che contribuiscono a limitare il passivo dopo il taglio stime di Renault e Danone. Il FTSE MIB di Milano è in equilibrio grazie al rialzo della Popolare dell'Emilia Romagna, su cui ora Hsbc consiglia l'acquisto, e di Nexi.

A Piazza Affari, male anche Pirelli & C nel comparto auto e giù Leonardo visto che la concorrente francese Thales è arrivata a perdere il 6% a Parigi dopo il taglio delle stime sui ricavi 2019. In discesa Moncler e Campari.



Tra gli investitori permane il dubbio sulla crescita dell’economia negli Stati Uniti e sul conto alla rovescia verso una recessione che manca ormai all’appello da oltre 10 anni. Gli ultimi dati macro - relativi ai consumi e alla produzione industriale - hanno evidenziato un rallentamento della crescita. E questo ha impattato immediatamente sul cambio euro/dollaro. La divisa statunitense ha perso terreno e, di conseguenza, quella dell’Eurozona si è apprezzata superando, come non accadeva da diverse settimane, oltre la soglia di 1,11. Oggi è in calendario il superindice anticipatore dell'andamento dell'economia Usa.