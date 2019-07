Borse euforiche e spread ai minimi, ma il rally è sostenibile?

Le incognite per gli investitori

Lo scenario di base, quello che prevede appunto le principali Banche centrali mondiali nelle vesti di «colombe» e sul punto di rendere ancora più accomodanti le proprie politiche monetarie, non sembra comunque uscire intaccato da un singolo dato. Qualcuno però sui mercati ha iniziato a rivalutare le posizioni al rialzo aggressive assunte di recente su azioni e bond. «Se il mercato del lavoro e, per estensione, il consumatore americano mantengono condizioni di salute ragionevoli, i rischi di recessione potrebbero iniziare a sembrare troppo elevati», spiega Oliver Blackbourn, gestore di Janus Henderson, ricordando come una situazione simile si sia già proposta in un paio di occasioni durante questo ciclo e che «ogni volta i consumi, che costituiscono la spina dorsale dell’economia, hanno resistito». Conclusione: «Non è affatto certo che l’attuale rallentamento sia sufficiente a riportare gli Stati Uniti in recessione».

Occhi sempre puntati su Powell e la Fed

Sullo sfondo, le Banche centrali continuano a muovere le leve dei mercati finanziari, ma da ieri gli investitori sono probabilmente un po’ più cauti nell’ipotizzare un atteggiamento particolarmente accomodante sui tassi. Difficile capire se si sia trattato di beneficio fisiologiche o se ci si sia resi conto di aver fatto in precedenza il passo più lungo della gamba, assumendo rischi eccessivi. La testimonianza di fronte al Congresso Usa del presidente Fed, Jerome Powell, in programma mercoledì prossimo, potrebbe offrire qualche chiarimento utile.