Borse, euro e petrolio: l’incognita dei dazi e i rischi del conflitto Iran-Usa di Vittorio Carlini

4' di lettura

Ci sono le guerre “calde” che provocano morte. Poi ci sono “battaglie” commerciali o monetarie. Sfortunatamente, con il rischio dell“escalation” militare tra Usa e Iran, il tema del conflitto “caldo” è tornato prepotentemente alla ribalta.



Rischio di “guerra calda” e petrolio

La situazione è complessa e rischia di diventare drammatica. Tanto che gli stessi mercati, fino a pochi giorni fa non troppo interessati agli eventi dello stretto di Hormuz, hanno dato una spinta ai prezzi del petrolio (il Brent nel breve periodo è entrato in un andamento erratico). «Ciò detto, però -spiega Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte Sim -, proprio l’andamento dell’oro nero è l’esempio di come molteplici variabili s’intersecano tra di loro». Vale a dire? «Le recentissime tensioni in Medio Oriente - risponde Cesarano - hanno indubbiamente giocato il loro ruolo. E, tuttavia, i market mover sono molteplici». L’Opec insieme alla Russia, ad esempio, «deve stabilire nel prossimo meeting di inizio luglio l’eventuale proroga per la seconda metà dell’anno dei tagli alla produzione». Una decisione che, evidentemente, sarebbe di sostegno alle quotazioni del barile. Non solo. «Bisogna guardare anche alla posizione della Cina».



Pechino «fino a qualche settimana fa - aggiunge Lorenzo Batacchi, portfolio manager di Bper Banca- è sembrata ridurre l’attività di raffinazione interna. Un calo della domanda che, da un lato, può avere impattato le quotazioni»; e che dall’altro, alcuni operatori, hanno interpretato come un messaggio lanciato a Washington e alla sua industria dello shail-oil. Certo: il mercato dei future sul petrolio, a causa della sua ampiezza, è difficile da influenzare. Inoltre il prezzo medio di break-even per il petrolio di scisto statunitense (46 dollari al barile secondo Rystad Energy) non ha grande significato (il comparto è articolato e ogni compagnia è una storia a sé). Ciò detto «la strategia -riprende Cesarano - può costituire un mezzo negoziale di Pechino in funzione dell’imminente G20 (previsto a partire da venerdì prossimo, ndr)». L’obiettivo? lanciare dei segnali per un incontro dove potrebbero decidersi le sorti di un altro conflitto: quello della tariffe.





La battaglia doganale

Già, la “guerra dei dazi”. Ubs, in un suo report, sottolinea che l’ “escalation” su questo fronte non è il suo scenario principale. Cioè: un accordo (prima o poi) verrà trovato. In tal caso la banca svizzera stima che, stante l’attuale condizione, la crescita globale nel 2019 dovrebbe assestarsi intorno al 3,7% mentre il petrolio (Brent) è previsto nell’area di 66 dollari al barile.





Gli Usa congelano causa contro Cina su brevetti

Se ciò non accaddesse, dicono sempre gli esperti di Ubs, «la crescita globale dovrebbe essere inferiore di 75 punti base nei prossimi sei trimestri». Un rallentamento che in generale non è prezzato «negli asset di mercato. Certo: ci sono molte differenze tra le varie tipologie di titoli». Così, ad esempio, «i tassi e i metalli industrali “scontano” il rischio». Differente, invece, la situazione per monete e azioni che «incamerano un andamento compiacente». Vale a dire: rischiano d’ingranare la retromarcia. In particolare Wall Street, con gli Usa più direttamente coinvolti nella”battaglia delle tariffe”, ridurrebbe la sua sovraperformance rispetto all’Europa .





Il perenne sostegno delle banche centrali

Ciò considerato, però, bisogna sempre ricordare che i listini hanno dalla loro parte il “monetadone” delle banche centrali. Nell’ultima conferenza stampa della Fed, seondo alcuni esperti, il Presidente Jerome Powell non ha chiuso la porta ad un’eventuale nuovo Quantitative easing. L’ennesima manovra non convenzionale che potrebbe arrivare il prossimo anno. C’è da stupirsi? Evidentemente no. Sull’altra sponda dell’Atlantico il Presidente uscente della Bce, Mario Draghi, ha dichiarato esplicitamente che tra le ipotesi di manovra c’è la ripresa del Qe.