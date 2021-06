Borse, i Pmi spingono l’Europa. Piazza Affari al top da ottobre 2008

Guardando avanti: il lavoro negli Usa

Come lo è anche il dato di venerdì sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Oltreoceano l’inflazione è già salita molto (4,2% è l’ultimo dato), ma la Fed continua a dire che non ridurrà gli stimoli monetari fintanto che il mercato del lavoro non si sarà sistemato. La Fed, a differenza della Bce, non ha infatti come obiettivo della politica monetaria solo l’inflazione, ma anche la salute del mercato del lavoro. Ecco perché il dato in arrivo il 4 giugno sarà basilare per capire l’orientamento della banca centrale Usa.

Tokyo consolida il calo sui timori per il Covid

Chiusura in calo per la Borsa giapponese che consolida l'andamento negativo evidenziato nella seduta di lunedì 31 maggio, con gli investitori che alleggeriscono le posizioni dopo il rally delle ultime giornate, spinti dai timori per l'andamento della pandemia nel paese. A fine seduta l'Indice Nikkei ha segnato un calo dello 0,2% a 28.814,34 punti trainato al ribasso dalla performance negativa dei titoli del settori farmaceutico e manifatturiero. In rialzo frazionale il più ampio Indice Topix, che ha segnato un'ultima posizione a 1.924,33 punti, in aumento dello 0,07% rispetto al closing precedente.

