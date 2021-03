Cauto ottimismo sulle Borse, a Milano corre Bper. Occhi puntati sulle aste negli Usa Il Tesoro Usa mette in asta 120 miliardi di dollari di Treasury. Piazza Affari riparte dai livelli pre-Covid di Chiara Di Cristofaro e Cheo Condina

Moderato ottimismo sui listini europei, dopo il grande balzo di lunedì 8 marzo che ha riportato Piazza Affari ai massimi pre Covid e visto Francoforte guadagnare oltre il 3%. Dopo qualche incertezza iniziale, prevalgono gli acquisti sulle Borse con il FTSE MIB che segna uno dei rialzi più convinti. L’attenzione degli operatori resta rivolta soprattutto ai vaccini e ai segnali di ripresa economica ma anche sui tassi dell’obbligazionario, il cui aumento nelle ultime sedute ha generato parecchio nervosismo. Oltreoceano uno sguardo particolare resta sui tassi dei Treasury nonostante le rassicurazioni fornite dal numero uno della Fed Jerome Powell e dal segretario al Tesoro Janet Yellen: il Tesoro Usa inizierà una tre giorni di aste di titoli di Stato per complessivi 120 miliardi di dollari necessari a finanziari il maxi piano di aiuti promosso da Joe Biden

Dalle aste Usa possibile volatilità ma contesto resta positivo

Proprio i rendimenti del mercato obbligazionario (in particolare quelli dei Treasury americani) hanno dettato la linea nelle ultime settimane ai mercati. Quasi sempre le fiammate al rialzo dei tassi Usa, alimentate dalla risalita delle aspettative di inflazione, si sono accompagnate a volatilità in Borsa. «Negli Stati Uniti il piano vaccinale procede in modo molto spedito, il numero di pazienti ospedalizzati si riduce rapidamente ed il Congresso ha appena approvato un ulteriore cospicuo pacchetto di misure a sostegno delle famiglie», osserva Luigi Nardella di Ceresio Investors. «Nei prossimi trimestri avremo molto probabilmente una fortissima ripresa economica e l’aumento dei rendimenti riflette il deciso miglioramento delle prospettive», aggiunge. Le aste di titoli di Stato, di dimensioni sempre più significative visto il crescente fabbisogno, «possono sicuramente creare volatilità. Rimaniamo però convinti che l’aumento dei tassi sarà graduale vista la politica accomodante della Fed e che la ripresa sosterrà anche i mercati azionari, soprattutto nelle componenti più cicliche».

Milano la migliore con Leonardo e Bper in evidenza

A Piazza Affari subito in evidenza Banca Pop Er sulle ipotesi che uno sblocco dell’impasse Banco Bpm-Cattolica Ass sul bancassurance possa favorire in prospettiva un’aggregazione tra i due istituti di credito. Acquisti anche su Leonardo - Finmeccanica e su Eni. Giù Pirelli & C alla vigilia del cda sui conti preliminari 2020.

Cerved non fa prezzo dopo Opa di Pignataro, +22% teorico

Cerved non fa prezzo in Borsa e segna un teorico 9,8 euro, con un rialzo del 22% rispetto alle quotazioni di ieri, dopo l'Opa lanciata da Castor srl per delistare la società. L'offerta volontaria totalitaria della holding controllata dalla Ion Capital di Andrea Pignataro - spiega una nota - riconoscerà un corrispettivo pari a 9,50 euro per azione, pari a un premio del 34,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 5 marzo 2021 e del 43% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni negli ultimi dodici mesi. L'offerta è condizionata al fatto che l'offerente venga a detenere una partecipazione diretta e/o indiretta superiore al 90% di Cerved.



Nikkei chiude a +0,99% nonostante Wall Street contrastata

Dopo le recenti chiusure negative, la Borsa di Tokyo finisce le contrattazioni in rialzo, incurante della chiusura contrastata di Wall Street con un indice Nasdaq in netto calo. Ad aiutare l'andamento degli indici nipponici è la ripresa delle società legate ai beni di consumo, in pole position nell'eventualità di una ripresa economica post pandemia. L'indice Nikkei ha chiuso la giornata con un guadagno dello 0,99% a 29.027,94 punti, mentre l'indice più ampio Topix ha guadagnato l'1,22% a 1.916,77 punti.Oggi intanto sono stati diffusi il dato sul pil giapponese del quarto trimestre, rivisto leggermente al ribasso a livello congiunturale, e i risultati sulla spesa delle famiglie, scesa a gennaio in termini reali di oltre il 6% su anno.