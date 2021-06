Borse caute, l'attesa è per le banche centrali. Milano resta sul top da 13 anni

2' di lettura

Restano inchiodati sulla parità gli indici europei, mentre parte il conto alla rovescia per le riunioni delle banche centrali e del dato sull'inflazione americana del mese di maggio. Piazza Affari resta sui massimi degli ultimi 13 anni, con gli investitori che guardano al consiglio direttivo della Banca centrale europea dal quale si aspettano novità importanti sul fronte della politica monetaria. Ci saranno annunci sui tassi? Oppure sul piano Pepp, l’attuale programma espansivo che consente alla Bce di acquistare in teoria più BTp che Bund qualora ce ne fosse bisogno per alleviare i disagi pandemici? La prossima settimana sarà la volta delle Fed: entrambi gli istituti dovranno prendere atto di una crescita economica sempre più robusta (anche oltre le attese) ma anche di prezzi in costante surriscaldamento.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Milano bene Nexi e il risparmio gestito

A Piazza Affari subito in evidenza alcuni titoli finanziari a partire da Nexi e dal risparmio gestito e da alcuni bancari come Banco Bpm e Unicredit in attesa di una svolta sul fronte del consolidamento. Sale anche A2a sulla prospettiva di una maxi joint venture con Ardian sulla generazione elettrica mentre in coda al listino Eni e Tenaris scontano la flessione del greggio. Fuori dal listino principale continua a salire Cattolica Ass dopo il differimento dell'aumento di capitale mentre Wiit crolla del 10,2% dopo la vendita accelerata del 7,9% a investitori istituzionali.

Loading...

Greggio in calo, il Brent scende sotto i 71 dollari

Il petrolio è in calo e resta in attesa di indicazioni che arriveranno questa settimana daireport mensili di Eia, Opec e Iea, con sullo sfondo i colloqui sul nucleare iraniano. «Nel frattempo - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - i dati sul traffico in 15 città europee mostrano un’intensità simile a quello del 2019, un’indicazione positiva per la domanda di carburante dall’area».

Tornano le tensioni tra Usa e Cina

Continuano ad aumentare i focolai di tensioni tra Usa e Cina che, potenzialmente, potrebbero portare una maggiore volatilità sui mercati, secondo gli analisti di Mps Capital Services. Il Wall Street Journal riporta che, secondo un report del Governo Usa, l’ipotesi di una fuga del Covid-19 da un laboratorio cinese è plausibile e necessita di ulteriori investigazioni.Un altro tema che si sta riscaldando è Taiwan, con gli Usa che starebbero pianificando colloqui commerciali con lo stato e la Cina che chiede agli Usa di interrompere ogni forma di contatto con Taiwan, rispettando il principio “One-China”. Sullo sfondo, crescono i timori che la contrazione della liquidità in Cina possa impattare sul mercato dei bond locali con “effetto farfalla” sugli altri mercati.

Tokyo in rosso, pesa il calo dei semiconduttori

Chiusura debole per la Borsa di Tokyo con l'indice azionario Nikkei che ha cambiato rotta durante la seduta condizionato dalla flessione di alcuni titoli big come quelli dei semiconduttori che hanno compensato i guadagni dei produttori di farmaci dopo che il farmaco per l'Alzheimer di Eisai ha ricevuto il riconoscimento degli Stati Uniti. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha perso lo 0,19% fermandosi a 28.963 punti mentre il piu' ampio Topix e' in progresso dello 0,14% a 1.963,50 punti. Gli investitori restano prevalentemente cauti, spiegano gli analisti, in vista del rapporto sull'inflazione degli Stati Uniti questa settimana e delle riunioni di Bce e Fed la prossima settimana.