Borse, l’Europa cauta teme l’inflazione. A Piazza Affari scatta Tim col nuovo piano L'Asia registra il calo peggiore da un mese. In calendario un’asta BoT, il Pil tedesco, le vendite di case negli Usa. Occhi puntati su vaccini e contagi di Chiara DI Cristofaro e Paolo Paronetto

Al via un'altra seduta all'insegna della cautela per le Borse europee, dopo che il paniere di riferimento delle Piazze asiatiche ha registrato la flessione più consistente da un mese. I mercati continuano a valutare il rischio che la ripresa dell'economia dopo la crisi Covid sia accompagnata da un aumento dell'inflazione tale da spingere le banche centrali a limitare le proprie politiche espansive prima del previsto. Rassicurazioni sul tema sono comunque arrivate dal presidente della Fed, Jerome Powell, che ha ribadito la necessità di proseguire l’attuale politica accomodante. In calo molte materie prime dopo il recente rally: il rame, ad esempio, sta ritracciando dopo aver toccato i massimi da nove anni e mezzo in seguito al +9,2% messo a segno negli ultimi quattro giorni.

L’agenda macroeconomica prevede il dettaglio del Pil tedesco del quarto trimestre 2020 - i dati definitivi del Pil parlano di un +0,3% contro il +0,1% della stima preliminare, nel confronto con lo stesso trimestre del 2019, l’economia è scesa del 3,7% - le vendite di veicoli commerciali in Europa e quelle delle case negli Stati Uniti.

Il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell ha confermato la politica monetaria ultraespansiva, ma non è riuscito a rassicurare del tutto gli investitori, preoccupati per il rialzo dell’inflazione. Il timore di prezzi che erodano i guadagni di capitale ha fatto scendere i listini azionari e ha spinto i rendimenti obbligazionari. Il rendimento del Treasury decennale si è avvicinato a 1,38% e ha trainato anche i rendimenti delle emissioni europee: il tasso del Bund è risalito a -0,3%, quello del BTp a 0,65%. Lo spread dunque si è attestato a meno di un punto percentuale (96 punti base).

Sul fronte interno, in programma un’asta di BoT semestrali (-0,45% il tasso a gennaio).

Tokyo in netto ribasso, l'Asia registra il calo più pesante da un mese

La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto ribasso una seduta dominata dai timori di un'impennata dell'inflazione negli Stati Uniti, dopo il crollo del Nasdaq a Wall Street. L'indice Nikkei è sceso dell'1,61% a 29.671,70 punti e l'indice Topix dell'1,82% a 1.903,07 punti. Nella seduta di martedì 23 febbraio, la Borsa di New York ha accusato il colpo del rialzo del tasso decennale sui Treasury; gli investitori sono stati poi rassicurati dalle dichiarazioni del presidente della Fed sull'intenzione di mantenere tassi bassi finché l'inflazione non supererà il 2%. Ma le preoccupazioni persistono e si sono trasferite anche sul mercato giapponese e in generale sulle Borse asiatiche, che hanno registrato il calo peggiore da un mese. Hong Kong, in particolare, ha perso circa il 3% risentendo dell'annuncio della revisione al rialzo dell'imposta di bollo sull'acquisto di azioni per la prima volta dal 1993.