Borse, Europa cauta tra trimestrali e attesa per la Bce

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Accelerano al rialzo le Borse europee insieme ai future Usa positivi: l'effetto trimestrali continua a sostenere l'umore degli investitori sui mercati azionari, bilanciando i timori legati alla diffusione del Covid e ai problemi del settore immobiliare cinese dopo che un altro costruttore, Modern Land, non ha rispettato il pagamento di un bond in dollari, tornando a dar voce ai rischi di effetto domino dopo la crisi del colosso Evergrande. Negli Stati Uniti, dove Dow Jones e S&P500 hanno aggiornato i record, Facebook ha aperto la tornata di bilanci delle Big Tech annunciando utili superiori alle previsioni degli analisti, per oltre 9 miliardi di dollari, anche se i ricavi sono stati inferiori alle previsioni.

Attesa per la Bce, il focus è sull'inflazione

La giornata clou della settimana sarà giovedì, con la riunione della Bce in calendario e l'attenzione puntata sull'inflazione. «Il focus sarà su come la Lagarde commenterà l’evoluzione dei dati e delle attese sull’inflazione - dice Luigi Nardella di Ceresio Investors - dall’ultima riunione in settembre si è infatti assistito ad un aumento dei dati puntuali e a un significativo incremento delle attese di mercato: ai massimi rispettivamente degli ultimi cinque e dieci anni lo swap sull’inflazione a cinque anni – 2,0% - e la “break-even” a 10 anni (differenza tra i rendimenti nominali e rendimenti reali delle obbligazioni governative) 1,9%. Siamo ormai vicini al target della Bce». La decisione più importante, ossia come proseguire il piano d’acquisto di obbligazioni dopo la scadenza del Pepp (il programma di acquisto per l’emergenza pandemica) a fine marzo, «è posticipata a dicembre», aggiunge Nardella.



A Piazza Affari corre Tim. Ancora Unicredit e Mps in focus

Sul FTSE MIB di Piazza Affari svetta Telecom Italia che beneficia della conferma dei target da parte di Tim Brasil. Continuano a tenere banco le potenziali ricadute dello stop alle trattative tra Unicredit e ministero dell'Economia su Banca Mps. Si mette così in luce in particolare Banco Bpm che, archiviata l'opzione Siena, potrebbe finire nel mirino dell'istituto guidato dall'a.d. Andrea Orcel. Bene anche Ferrari e Stmicroelectronics, mentre perde terreno Amplifon.



Nikkei chiude a +1,8% spinto da rally Usa con trimestrali



La Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo, sulla scia dei nuovi record registrati il ​​giorno prima a Wall Street grazie ai risultati positivi di importanti società.Il mercato ha trovato sostegno anche in un sondaggio apparso sulla stampa giapponese ieri sera, secondo cui il Partito Liberal Democratico del primo ministro Fumio Kishida potrebbe mantenere una comoda maggioranza nel parlamento giapponese dopo le elezioni generali del 31 ottobre. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato l'1,8% a 29.106,01 punti e il più ampio Topix ha guadagnato l'1,2% a 2.019,30 punti, con tutti i 33 settori positivi.