Borse, l’Europa cavalca i record di Wall Street. A Piazza Affari scatta Leonardo

L'Europa snobba il caso Astrazeneca e si muove in positivo, con i principali listini in rialzo sulla scia dei nuovi record di Wall Street. Se da un lato pesano i timori per un rallentamento della campagna vaccinale (con effetti negativi sulla ripresa), dall'altro continua a marciare invece Wall Street: dopo la giornata brillante di lunedì 15 marzo, che ha visto il Dow Jones a un soffio da 33mila punti, i future americani sono prudenti ma comunque positivi.

La seduta di martedì 16 marzo, peraltro, è una giornata ricca sul fronte deidati macro: dopo i prezzi al consumo di febbraio di Italia e Francia, arriveranno quelli all'import/export degli Stati Uniti, dove verrà resa nota anche la produzione industriale; attesa anche per lo Zew tedesco.



A Milano focus su Mediobanca e Unicredit, scatto di Leonardo

A Piazza Affari è in rialzo il FTSE MIB, trainato da Leonardo - Finmeccanica con l'Ipo della controllata Usa Drs. Gli acquisti premiano tutto il comparto bancario anche in scia alle ricostruzione del Sole 24 Ore sulle prossime mosse di Unicredit, che potrebbe guardare a Banco Bpm o addirittura a Mediobanca. Acquisti anche su Bper, Moncler e Telecom Italia. Realizzi sulle utility e petroliferi sulla scia del calo del greggio.

Inflazione, a febbraio +0,1% su mese e +0,6% su base annua

Nello scorso mese di febbraio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di gennaio). "A febbraio 2021 - commenta l'Istat - i prezzi al consumo si confermano in crescita per il secondo mese consecutivo, registrando un aumento prossimo a quello di giugno 2019 (quando fu +0,7%). Si attenuano, infatti, i contributi negativi dovuti ai prezzi dei beni energetici che vedono ridotta l'ampiezza della loro flessione su base annua. I prezzi dei beni tornano così a crescere dopo dodici mesi di variazioni tendenziali negative.



Spread in lieve rialzo a 95 punti, rendimento sopra lo 0,6%

In leggero rialzo, in un clima tranquillo, lo spread BTp/Bund. Prosegue sul mercato obbligazionario prosegue la fase di calma piatta che ha caratterizzato le ultime sedute in attesa di conoscere le indicazioni che arriveranno dalla Fed che mercoledì ha in programma il suo incontro mensile. Un appuntamento molto atteso, quello di mercoledì, con gli investitori che si interrogano riguardo le possibili mosse della Fed per contrastare la risalita dei tassi dei Treasury, bersagliati dalle vendite a seguito della risalita delle aspettative di inflazione.