Wall Street prova a rialzare la testa ma non trascina l'Europa, Milano soffre con trimestrali Prevale la cautela nonostante il buon dato sugli ordini manifatturieri tedeschi. Richieste sussidi disoccupazione negli Usa sotto le attese ma restano elevate di Eleonora Micheli

Prevale la cautela nonostante il buon dato sugli ordini manifatturieri tedeschi. Richieste sussidi disoccupazione negli Usa sotto le attese ma restano elevate

3' di lettura

Viaggiano in calo le Borse europee con Wall Street poco mossa. Nel Vecchio Continente Londra, Milano e Madrid guidano i ribassi anche se la flessione si è ridotta temporaneamente dopo il dato Usa sul mercato del lavoro. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione: sono state 1,186 milioni, un numero inferiore rispetto alle attese che erano per un dato a 1,423 milioni. Le richieste restano comunque elevate. Lo spread italiano, comunque, è in calo a 152 punti. Gli investitori, anche in vista del periodo di vacanza dei prossimi giorni, preferiscono alleggerire le posizioni. In più preoccupa l’innalzamento dei contagi da Covid-19 nel mondo e la scoperta di numerosi focolai anche in Europa.

Nel corso della mattina gli indici hanno più volte cambiato la direzione di marcia, con Francoforte che è addirittura arrivata a salire dell'1%, festeggiando il buon dato sugli ordini manifatturieri tedeschi, saliti ben oltre le attese a giugno, del 27,9% rispetto al mese prima, anche se sul confronto annuo sono scesi dell'11,3%.

Unicredit sotto la lente

A Piazza Affari va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Oggi gli occhi degli operatori oggi sono puntati su Unicredit, che ha diffuso numeri del secondo trimestre migliori delle attese con un utile di 420 milioni. D’altra parte, a causa della perdita registrata nel periodo gennaio-marzo, il semestre viene archiviato con un rosso di 2,286 miliardi di euro.

Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet1 fully loaded è cresciuto di 41 punti base rispetto a marzo al 13,85%, con un buffer di 481 punti base rispetto ai requisiti regolamentari (il target della società è di averlo tra 200 e 250 punti base). La banca ha confermato l'obiettivo di raggiungere nel 2021 un utile netto "sottostante", quello su cui si calcola il payout agli azionisti, tra 3 e 3,5 miliardi e ha promesso di tornare a remunerare gli azionisti. In particolare il programma di distribuire il 50% dell’utile netto sottostante ripartito tra un obiettivo di dividendo in contanti pari al 30% dell’utile netto sottostante e riacquisti di azioni proprie per il 20%, come era previsto dal piano industriale. Equita, comunque, ha reiterato la raccomandazione di ‘Hold’ sulle azioni di Unicredit, stimando un prezzo obiettivo a 9,1 euro. Le azioni dell'istituto, dopo un avvio tonico, hanno imboccato la strada del ribasso, anche perché in Borsa viene meno l’appeal speculativo, dopo che l'ad del gruppo bancario ha ribadito il suo no a operazioni di aggregazione. «Il nostro piano è basato su assunzioni organiche», ha dichiarato. Nelle scorse settimane erano invece circolate voci e ipotesi, soprattutto sul rumor che il manager avesse incontrato il numero uno di Banco Bpm, Giuseppe Castagna.

Corre Bper, male Pirelli e Tenaris dopo la semestrale

Sono ben impostate le Banca Pop Er, dopo la diffusione dei numeri del primo semestre, chiusi con un utile netto in progresso del 4,2% a 104,7 milioni. In più i titoli festeggiano ancora il rientro nel paniere Ftse Mib, al posto di Ubi.. Sull'effetto della semestrale, invece, sono vendute a piene mani le Pirelli & C . Del resto la società di pneumatici ha chiuso il primo semestre in perdita e ha rivisto al ribasso le stime per fine anno. ha anche annunciato lo slittamento dell'aggiornamento del piano industriale a inizio 2021, da fine 2020. Inoltre sono in netto ribasso le Tenaris, sempre sull'impatto della semestrale, chiusa con ricavi per 3 miliardi di dollari, in contrazione del 21% rispetto ai 3,79 miliardi realizzati nei primi sei mesi dello scorso anno e un risultato operativo è negativo per 600 milioni di dollari (da +493,5 milioni) . la perdita del periodo è stata di 708 milioni rispetto all'utile di 484 milioni di un anno fa.

Creval e Roma catalizzano fuori dal Ftse Mib

Fuori dal paniere principale, la Roma è balzata in avvio, ma poi ha invertito la rotta nel giorno in cui è stato annunciato il passaggio di proprietà. Segnano una delle migliori performance di piazza Affari le azioni del Credito Valtellinese dopo che l'istituto ha annunciato la semestrale migliore delle attese e anche la cessione di un pacchetto di crediti deteriorati. A questo punto il gruppo bancario nel giro di un anno è riuscito a dimezzare la mole di Npe. Sono inoltre in evidenza le azioni di Banca Mps, con l'istituto senese che, secondo Il Sole 24 Ore, sarebbe al lavoro per emettere un bond subordinato da 2-300 milioni sottoscritto dal Mef per “tamponare” le richieste Bce e permettere così il via libera alla vendita di 8,1 miliardi di crediti deteriorati ad Amco (acquirente anche di una parte dei deteriorati di Creval).