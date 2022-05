Borse, l’Europa cerca il rimbalzo. A Milano scatta Bper

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta ad alta tensione, con gli indici del Vecchio Continente che hanno perso oltre due punti (Milano -2,7%), le Borse europee tentano il riscatto e viaggiano in aumento, cercando di ignorare le vendite che hanno colpito Wall Street (-2% il Dow Jones, S&P sotto i 4.000 punti per la prima volta da marzo 2021 e Nasdaq -4,3% al minimo da novembre 2020) e, successivamente, le piazze asiatiche.

Secondo gli esperti, si tratta di un rimbalzo tecnico, visto che non è comunque scemata l'apprensione, da un lato per un più repentino rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, nonostante le rassicurazioni del presidente della Banca centrale americana Jerome Powell (cruciale il dato sull'inflazione Usa di domani), e dall'altro per lo stato di salute della domanda, visto che in Cina, primo importatore di petrolio al mondo, vanno avanti lockdown e restrizioni resi necessari dall'aumento di contagi di Covid-19. Gli investitori temono dunque «un imminente deterioramento delle condizioni economiche», hanno detto gli analisti di IG.

Sullo sfondo anche l'evoluzione del conflitto in Ucraina, che sarà per altro tra i temi caldi dell'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente americano Joe Biden a Washington. Così si attestano in rialzo il FTSE MIB di Milano, tornando poco sopra la soglia dei 23.000 punti, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.



Occhi puntati sulle mosse della Fed

Per riportare stabilità nei prezzi la Fed si è lanciata nella campagna di rialzi dei tassi di interesse più aggressiva dal 1980 accompagnata da una rapida riduzione del bilancio, schizzato a 9.000 miliardi di dollari con la pandemia. Dopo aver alzato i tassi di un quarto di punto in marzo, la banca centrale americana li ha ritoccati di un altro mezzo punto in maggio e aperto la porta a una serie di rialzi da 50 punti base nelle prossime riunioni. La stretta, è il timore di economisti e investitori, rischia di far scivolare in recessione l’economia americana, non ancora completamente ripartita dopo la pandemia, o ancora peggio in stagflazione.

Proprio la Fed, nel suo rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria, afferma che l’inflazione alta e persistente insieme a un repentino aumento dei tassi di interesse sono fra i rischi maggiori di breve termine per il sistema finanziario americano. La banca centrale mette in guardia anche sulla possibilità che la guerra in Ucraina possa avere un impatto sulla stabilità finanziaria, oltre che sull’economia globale come notato dal segretario al Tesoro Janet Yellen.

A Piazza Affari scatta Bper dopo i conti, bene l'auto

Per quanto riguarda i titoli, in un Ftse Mib quasi tutto in positivo, si mette in luce soprattutto Banca Pop Er, all'indomani dei conti del primo trimestre che hanno evidenziato un utile in calo a 112,7 milioni, ma comunque superiore alle attese. Riflettori puntati anche su Saipem, con la società al lavoro per accelerare i tempi delle cessioni e dell'aumento di capitale da 2 miliardi, possibile entro l'estate, come ha detto l'Ad Francesco Caio in un'intervista al Sole 24 Ore. Recuperano inoltre i titoli dell'auto (bene Pirelli & C, Stellantise Iveco Group), che lunedì sono stati tra i più penalizzati, insieme agli energetici. Questi ultimi proseguono oggi sulla via della debolezza, tanto più che, dopo i forti ribassi della vigilia, con il greggio che ha ceduto oltre 5 punti, il petrolio prosegue in ribasso. In coda Atlantia, sulla parità, e Leonardo - Finmeccanica, colpita dai realizzi all'indomani di una seduta in controtendenza rispetto al resto del listino.

Spread sale ancora, rendimento decennale resta sopra 3%

Andamento in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari durata tedesco è indicato a 204 punti base, uno in più rispetto al finale precedente. Sale lievemente, saldo sopra la soglia del 3%, il rendimento del BTp decennale benchmark al 3,15% dal 3,14% della vigilia.



Petrolio ancora in ribasso, euro stabile

Dopo i forti ribassi di lunedì, con il greggio che ha ceduto oltre 5 punti, il petrolio prosegue in ribasso: i contratti del Wti giugno scendono dello 0,9% a 102,15 dollari al barile, quelli del Brent luglio cedono lo 0,85% a 105,04 euro.

Sul mercato valutario, l'euro è poco mosso sul biglietto verde e passa di mano a 1,0573 dollari (1,057 ieri in chiusura) e a 137,827 yen (137,9 alla vigilia). Il cambio dollaro/yen è a 130,36.