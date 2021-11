Borse, l’Europa cerca il riscatto. Piazza Affari guidata dall’oil

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee sono in rialzo nell'ultima giornata della settimana dopo una seduta negativa e una ottava complessivamente poco movimentata. Anche se i timori sull'inflazione (balzo oltre le attese dei prezzi alla produzione tedeschi a 3,8% sul mese a ottobre e a 18,4% su anno) e sull'arrivo di una quarta ondata di Covid-19, con possibili nuovi lockdown, non sono dissipati, gli investitori sono a caccia di spunti incoraggianti e si aggrappano alla speranza che la ripresa sia tale da bilanciare l'effetto di un prossimo inasprimento della politica monetaria. Il sostegno arriva dalle piazze asiatiche, che si muovono in rialzo, in particolare Tokyo che beneficia della conferma del maxi pacchetto di stimoli all'economia, e dai future di Wall Street, positivi di quasi mezzo punto percentuale in attesa che il presidente americano Joe Biden sciolga la riserva sul prossimo numero uno della Federal Reserve (il mandato di Jerome Powell scade a febbraio 2022). Resta più indietro Hong Kong (HANG SENG), dove Alibaba Group cede più del 10% dopo avere tagliato le guidance sui ricavi : il gruppo dell'e-commerce si aspetta che i ricavi su base annua nell'esercizio che termina a marzo crescano tra il 20% e il 23%, il ritmo più basso dal 2014. A Milano il FTSE MIB è guidato dai titoli petroliferi come Eni e Tenaris. Quanto agli altri indici, Parigi (CAC 40) e Madrid (IBEX 35) sono le più vivaci mentre a livello settoriale gli acquisti favoriscono minerari ed energia.

A Piazza Affari soffre Leonardo con le incertezze legate all'operazione di vendita di Oto Melara al gruppo franco-tedesco Knds vista la volontà del Governo italiano di sostenere un intervento di Fincantieri. Guadagna B.F grazie all'accordo strategico con Eni e Intesa Sanpaolo che entreranno nel capitale per sostenere il progetto di focalizzazione sull'agricoltura sostenibile. In evidenza Recordati, sottotono Hera, Pirelli & C e Enel.

A Londra la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha dichiarato di aver comunicato alla UK Financial Conduct Authority (Fca) il delisting dalla Borsa di Londra delle proprie azioni. L'ultimo giorno di negoziazione è il 17 dicembre. A seguito del delisting a Londra, la societa' continuera' ad avere una quotazione sul mercato regolamentato Euronext Dublino che offre agli azionisti il grado di protezione piu' elevato, incluso il rispetto del codice di corporate governance del Regno Unito. La compagnia irlandese ricorda inoltre che le

proprie azioni sono scambiate sul Nasdaq tramite gli Adr, i certificati depositari americani, riservati a titoli emessi su mercati finanziari fuori dagli Usa. L'intenzione di lasciare la Borsa di Londra era stata annunciata dalla compagnia qualche settimana fa.







Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo dopo l'annuncio dell'importo definitivo del piano di stimolo all'economia del governo giapponese. L'indice di punta NIKKEI 225i ha guadagnato lo 0,5% a 29.745,87 punti (+0,46% nell'intera settimana) e il piu' ampio indice Topix e' aumentato dello 0,44% a 2.044,53 punti. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha annunciato di aver predisposto un piano di incentivi per un totale di 56 trilioni di yen (430 miliardi di euro) . Una cifra che dovrebbe arrivare a 79 trilioni di yen (circa 600 miliardi di euro) includendo gli interventi del settore finanziario privato, attraverso un effetto moltiplicatore. Gli investitori a Tokyo non hanno reagito in modo eccessivamente positivo, visto che molti economisti dubitano di un grosso impatto del piano sul prodotto interno lordo del Giappone nel 2022..