Borse, Europa giù tra recessione e crisi del gas. Euro sfiora la parità col dollaro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Crisi del gas e recessione sono i temi al centro del mercato, con le Borse europee in rosso che si interrogano sulle mosse delle banche centrali. In Europa, la crisi energetica fa temere che l'economia vada in sofferenza, mentre le indicazioni in arrivo dagli Usa mostrano una ripresa (attenzione al dato sull'inflazione di mercoledì 13 luglio). Due strade divergenti per Bce e Fed: la prima potrebbe muoversi con ancora maggiore cautela, la seconda accelerare il passo della stretta monetaria. Sul fronte azionario (sono deboli anche i future Usa) si guarda all'avvio della stagione delle trimestrali: da giovedì sarà la volta dei numeri delle grandi banche americane, che daranno il polso degli effetti di questi difficili sei mesi sui conti societari.



Euro sempre più giù, nella notte sfiora parità col dollaro

Prosegue la salita del dollaro e la discesa dell'euro e la moneta unica è arrivata a sfiorare nella notte la parità a 1,000485 contro il biglietto verde, per poi tornare in area 1,001. La debolezza dell'euro è acuita dalla crisi energetica che si fa sempre più pesante per l'Europa, aumentando i timori di una recessione in arrivo. La moneta americana, poi, è sui massimi da vent'anni nei confronti delle principali valute, mentre il mercato mette in conto una Fed ancora più aggressiva del previsto (e una Bce più cauta) e il dollaro viene trattato come bene rifugio, in una fase di grande incertezza per i mercati.

Loading...

Occhi sugli Usa e sull'inflazione

Attualmente il mercato sconta un nuovo rialzo dei tassi, da parte della Fed, di 75 punti base. Ormai le probabilità assegnare a una nuova maxi-stretta sono del 90%. I dati sul mercato del lavoro arrivati venerdì, che hanno confermato la resilienza dell’economia Usa, hanno avvalorato queste attese. Ma mercoledì, quando arriveranno i dati sull’inflazione Usa, queste attese potranno venire rafforzate o indebolite. Questo è comunque il tema chiave del momento: perché è proprio questa attesa aggressività della Fed per combattere l’inflazione che fa cadere le Borse da settimane e fa volare il dollaro sui massimi da 20 anni sull’euro e da 24 sullo yen.

A Milano banche deboli, tengono le utility

In un clima da risk-off, a Piazza Affari tengono solo le utility con Terna, Snam Rete Gas e Italgas in rialzo. Segno meno per le banche, giù Banca Pop Er, male Intesa Sanpaolo e Unicredit mentre Banca Mps che era stata fermata in volatilità a -5% recupera qualche punto. Segno meno per i farmaceutici, male Nexi e Ferrari. In coda al listino Saipem, mentre oggi e domani vengono offerti i diritti inoptati dell'aumento di capitale.



Gas in moderato rialzo, timori crisi energetica. Giù il greggio

Prezzi del gas in moderato rialzo in Europa, mentre il mercato guarda con preoccupazione l'aggravarsi della crisi energetica. Il gasdotto Nord Stream 1 è stato infatti fermato per una manutenzione di 10 giorni, ma i timori sono che venga riattivato dalla Russia. Questo causerebbe in Europa (soprattutto in Germania) una vera crisi del gas. E, di conseguenza, una recessione che potrebbe pesare sulla domanda di prodotti petroliferi. Alla luce di questo elemento scendono i prezzi del petrolio, appesantito anche dall'aumento dei casi Covid in Cina. Segno meno sia per il Brent che per il Wti.