Borse, l’Europa al palo dopo le rassicurazioni di Powell. Corre il petrolio

I mercati azionari europei non sembrano orientati a seguire l'esempio di Wall Street e dei listini asiatici: nonostante le rassicurazioni del numero uno della Fed Jerome Powell sulla probabile natura temporanea della fiammata dei prezzi, i principali indici del Vecchio Continente sono poco mossi. Gli investitori aspettano i dati sugli sull'attività manifatturiera e dei servizi nell'Eurozona per il mese di giugno. Intanto, torna a indebolirsi il dollaro dopo la fiammata delle ultime sedute, mentre corre il petrolio, con il Brent che aggiorna i massimi dall'autunno 2018.

La ripresa economica resta sotto i riflettori

La ripresa americana procede spedita e a breve anche il mercato del lavoro accelererà. Jerome Powell davanti al Congresso dipinge un quadro roseo e rassicura sul fronte dell’inflazione. Ma avverte: la pandemia continua a porre rischi sull’outlook economico. «In autunno la normalizzazione del mercato del lavoro americano dovrebbe accelerare con la riapertura in presenza delle scuole e la scadenza dei sussidi di disoccupazione a carattere straordinario», dice Luigi Nardella di Ceresio Investors.. «La Fed potrebbe quindi comunicare nelle prossime riunioni l’inizio del 'tapering' a fine anno o inizio del prossimo. La Bce seguirà. I mercati finanziari rimarranno vulnerabili a causa di rendimenti obbligazionari estremamente compressi e valutazioni azionarie elevate. Il compito della Fed, e delle principali banche centrali, nei prossimi mesi non sarà facile», aggiunge.

Bene le banche, acquisti su Stellantis

A Piazza Affari si muovono bene i bancari, con Banco Bpmben comprata, insieme a Unicredit. Gli acquisti premiano anche Stellantis. Bene Davide Campari che sfrutta il miglioramento della guidance 2020-21 da parte del concorrente francese Pernod Ricard che a Parigi guadagna quasi il 4%. Rimbalzo per Italian Exhibition Group pesante dopo le parole del sindaco di Bologna sull'allungamento dei tempi per l'aggregazione con Bologna Fiere.Sull'Aim Italia balzo per l'azienda della gioielleria Gismondi 1754 che ha annunciato un accordo di distribuzione in esclusiva per espandersi nel Regno Unito. Sale Enertronica Santerno grazie a una commessa da 2,5 milioni per la fornitura di inverter.

Ripiega il dollaro, l'euro torna sopra 1,19. Petrolio in rally

Torna ad indebolirsi il dollaro americano, con l'euro che recupera e supera la soglia di 1,19 mentre ritrova slancio il petrolio: il Brent, che aveva segnato i massimi dall'autunno 2018 anni sopra quota 75 dollari già ieri, sale ulteriormente nella consegna agosto, mentre il Wti agosto aggiorna il top da settembre 2018 oltre i 73 dollari. A spingere le quotazioni del greggio, in attesa dei dati ufficiali sulle scorte Usa, è il rapporto dell'American Petroleum Institute che stima un forte calo nelle giacenze.

Tokyo chiude piatta, restano i timori sull'inflazione Usa

Chiusura piatta per la Borsa di Tokyo con l’indice Nikkei che termina le contrattazioni con un calo frazionale dello 0,03% a 28.874 punti. Il mercato si è così preso una pausa dopo due sessioni sulle montagne russe causate dei timori legati alle future mosse della Fed. Neanche le rassicurazioni del suo presidente Jerome Powell, che ha continuato a ribadire la natura “transitoria” della fiammata dei prezzi, sembrano bastare al listino asiatico che ha così registrato una nuova battuta d'arresto.