Borse, l’Europa cauta con gli occhi puntati sulla Fed. Scatto di Carige a Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in territorio positivo le Borse europee, dopo la debolezza della vigilia innescata dai timori legati alla diffusione della variante Omicron del coronavirus, che in Gran Bretagna, come annunciato dal premier, Boris Johnson, ha fatto la prima vittima. Tuttavia non è chiaro né chi fosse il paziente, né se fosse vaccinato. «Prevale un atteggiamento di attesa tra gli investitori, che hanno bisogno di ulteriore chiarezza sulle prospettive economiche a breve e medio termine prima di aumentare o ridurre la loro esposizione alle attività di rischio», commentano gli analisti di ActivTrades.

Sale l’attesa dei mercati per la decisione che prenderà il Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve, in tema di politica monetaria. Gli analisti ritengono che l’istituto Usa potrebbe accelerare il tapering, ossia la riduzione mensile di acquisti fissata nel periodo pandemico a 120 miliardi di euro al mese. Nelle scorse settimane era stato deciso un taglio di 15 miliardi di dollari mensili, che potrebbe essere rivisto a 30 miliardi. Gli economisti escludono invece una revisione del costo del denaro prima del previsto, sebbene l’inflazione Usa sia ai massimi dal 1982, al 6,8%.

A Milano banche sotto la lente, scatta Carige

A Piazza Affari sono sotto osservazione le azioni delle banche, che, come ha detto il numero uno di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, sono tutte «in ballo» per eventuali operazioni straordinarie, fatta eccezione di Intesa Sanpaolo. Unicredit sale a pochi giorni dalla presentazione del piano industriale al 2024 apprezzato dagli analisti. Fuori dal paniere principale Carige vola sull'ipotesi che la banca sia nel mirino sia di Bper, sia del Credit Agricole. Ben comprata anche Telecom Italia, nell’attesa che il cda che si riunisca e dia una risposta al fondo Kkr, intenzionato a lanciare un’opa amichevole. E' debole Diasorin, in rialzo la vigilia.



Dollaro debole, pesano incertezze su Covid e attesa per la Fed

Dollaro senza smalto e l'euro resta saldamente sopra la soglia di 1,13 dollari, con l'umore dei mercati meno esuberante rispetto alla fine della scorsa settimana, quando gli investitori sembravano ottimisti sul ridotto impatto della variante Omicron. «Il quadro diventa però sempre meno chiaro - sottolineano gli analisti di AcitvTrades - e ancora una volta ritorna l'incertezza sul potenziale impatto negativo di questa nuova ondata di pandemia, il che potrebbe aumentare la domanda per il dollaro, visto come rifugio sicuro». È probabile che il biglietto verde sia anche supportato dalle aspettative che la Federal Reserve questa settimana annuncerà un'accelerazione del tapering del suo programma mensile di acquisti, rendendo possibili ulteriori guadagni, concludono.

Petrolio ancora in calo, in rialzo gas ed elettricità

Prosegue la debolezza della gran parte delle materie prime, incluso il petrolio. L’Opec nel report mensile ha rivisto in rialzo la domanda per il primo trimestre 2022, compensato dalla revisione al ribasso del terzo e quarto trimestre 2021, legata ai casi di virus. «Omicron non sembra per il momento impattare sulle stime annuali - notano gli analisti di Mps Capital Services - con la domanda 2022 lasciata invariata. Da segnalare anche l’avvertimento del ministro per l’energia saudita nei confronti degli speculatori ribassisti sul petrolio, ricordando che l’Opec+potrebbe reagire ad ogni calo dei prezzi provocando loro forti perdite». Prosegue, nel frattempo, il rialzo del gas Ttf che ha registrato il nuovo record in chiusura a causa dei timori legati a ritardi sul Nord Stream 2 (potrebbero volerci tra i 6 e 8 mesi per l’approvazionedefinitiva) e previsioni di temperature rigide. Nuovo record anche per il prezzo dell’elettricità in Germania.