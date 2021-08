Borse prudenti in attesa di Jackson Hole. Focus su Stellantis dopo accordo con Foxconn

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee prudenti mentre cresce l'attesa per il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole. I listini in avvio hanno tentato di consolidare i guadagni della vigilia approfittando delle buone notizie sul fronte vaccinale che hanno mitigato i timori del mercato sulla tenuta della ripresa economica globale, spingendo Wall Street a nuovi record nella seduta di lunedì 23 agosto. Il via libera definitivo da parte della Fda statunitense al vaccino anti Covid di Pfizer e Biontech potrà infatti, secondo gli osservatori, accelerare il prosieguo della campagna vaccinale, contrastando la diffusione della variante Delta del coronavirus.

Appuntamento clou della settimana sarà in ogni caso il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, in programma da giovedì a sabato, da cui gli investitori si aspettano indicazioni sui tempi di avvio del previsto "tapering", l'uscita dal programma di acquisto di asset, da parte della Fed. In attesa di maggiore chiarezza sul tema, le Borse si mantengono quindi caute, con il FTSE MIB milanese attorno alla parità. Sul fronte macro, la Borse continentali trovano spunti incoraggianti anche dalla revisione al rialzo delle stime sul Pil tedesco del secondo trimestre: la crescita è stata portata a +1,6% congiunturale e +9,4% tendenziale dai precedenti +1,5% e +9,2%. Occhi puntati anche sulla riunione del G7 convocata per fare il punto sulla crisi in Afghanistan. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Stellantis guadagna terreno dopo l'annuncio di una joint venture con Foxconn per la messa a punto di soluzioni per l'abitacolo intelligente. Bene anche Leonardo - Finmeccanica, Saipem e Stmicroelectronics.

Germania: rivisto al rialzo a +1,6% Pil II trim +9,4% su anno

La ripresa economica della Germania viaggia più velocemente del previsto dopo la frenata per il Covid-19. L'ufficio di statistica Destatis, nella lettura definitiva, ha rivisto al rialzo la stima del Pil del secondo trimestre. Ora è stimato a +1,6% rispetto al primo trimestre dalla stima precedente di +1,5% e la variazione annua è fissata a +9,4% da +9,2% della stima preliminare. 'Dopo che la crisi del coronavirus all'inizio del 2021 aveva portato a un nuovo calo della produzione economica (secondo gli ultimi calcoli -2% nel I trimestre), l'economia tedesca si e' ripresa nel II trimestre' scrive Destatis. Rispetto al quarto trimestre del 2019, il trimestre prima dell'inizio della crisi del Covid, precisa l'ufficio di statistica, la produzione economica e' ancora inferiore del 3,3%.

Focus su Jackson Hole

L’attenzione degli investitori sarà è rivolta ormai da più sedute al meeting di Jackson Hole di giovedì, al quale interverranno in modo virtuale i banchieri centrali di tutto il mondo. L’obiettivo principale sono le informazioni della Federal Reserve Usa sulla politica monetaria e soprattutto sulla riduzione degli stimoli eccezionali che tanta parte hanno nel rialzo dei listini. Secondo gli esperti, tuttavia, indicazioni più utili e concrete arriveranno con la riunione Fed del 22-23 settembre.

Spread fermo a 106 punti, sale ancora il petrolio

Sull'obbligazionario, andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dopo il rialzo registrato nel finale la vigilia. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 106 punti base, stesso valore registrato all'ultimo riferimento di lunedì. Sale ancora il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta allo 0,59% dallo 0,58% del closing precedente (0,54% il finale di venerdì).