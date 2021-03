Borse, l’Europa ottimista punta sulla ripresa. A Piazza Affari corre Stellantis Il Pil italiano del quarto trimestre visto al rialzo, per il 2021 crescita acquista al 2,3% di Chiara Di Cristofaro

Il Pil italiano del quarto trimestre visto al rialzo, per il 2021 crescita acquista al 2,3%

Le Borse europee mettono da parte la cautela e riprendono a salire con slancio, puntando su una solida ripresa economica dopo la crisi provocata dalla pandemia e sul sotegno delle banche centrali. Gli investitori mettono quindi da parte, per il momento, i timori per un mercato sopravvalutato. La piazza migliore è Londra, con il Governo che dovrebbe annunciare alla Camera dei comuni il nuovo Budget e anche nuove misure di sostegno all'economia mentre in Germania sono attesi allentamenti alle restrizioni, soprattutto per negozi e ristoranti, anche se il lockdown dovrebbe proseguire fino a fine marzo. Sul fronte della pandemia, aiutano anche le parole del presidente Usa, Joe Biden, che ha annunciato che ci saranno dosi di vaccino per tutti gli americani entro la fine di maggio.

A Piazza Affari scatto di Stellantis dopo i conti

Sull'azionario milanese, occhi puntati su Stellantis che guida il FTSE MIB dopo aver diffuso prima dell'avvio delle contrattazioni i conti di Fca e Psa e aver annunciato un dividendo da un miliardo per gli azionisti. Ben comprate anche le Exor. Acquisti sui bancari e sul risparmio gestito, con Banca Mediolanum che svetta e Unicredit in evidenza. In recupero Atlantia, dopo la debolezza della vigilia, mentre proseguono i negoziati ma la cordata Cdp sembra divisa sul rilancio. Resta in coda al Ftse Mib Amplifon in attesa dei conti. Debole anche Diasorin.

Istat, crescita acquisita per il 2021 a +2,3%

La variazione acquisita del Pil per il 2021 è pari a +2,3 per cento. Lo ha comunicato l'Istat dopo aver rivisto leggermente al rialzo il dato congiunturale sul Pil nel quarto trimestre a -1,9% dal precedente -2%, mentre il dato tendenziale è stato confermato a -6,6%. Il quarto trimestre del 2020 ha avuto due giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al quarto trimestre del 2019. Sul fronte dell'attività del settore terziario, il Pmi servizi in Italia è salito a 48,8, segnando così un rallentamento della contrazione del comparto, che resta comunque in recessione.

I Pmi servizi mostrano segnali di miglioramento

L'indice Pmi della Zona euro per il settore dei servizi a febbraio è salito a 45,7 dal 45,4 di gennaio e ha superato la stima preliminare di 44,7, secondo i dati diffusi da Ihs Markit. L'indice resta comunque nella zona di contrazione, sotto i 50 punti. L'indice composito della produzione, una media ponderata del Pmi dei servizi e della produzione manifatturiera, è salito a 48,8 da 47,8 del mese precedente, mentre la stima preliminare era di 48,1.