Borse europee in rialzo, a Piazza Affari vola Tenaris dopo i conti, crolla Saipem Occhi puntati su dati macro e trimestrali. Resta l'incertezza sull'inflazione, ma prevale l'ottimismo. Saipem in coda al Ftse Mib con i dati sotto le attese di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana

(Bloomberg)

Occhi puntati su dati macro e trimestrali. Resta l'incertezza sull'inflazione, ma prevale l'ottimismo. Saipem in coda al Ftse Mib con i dati sotto le attese

2' di lettura

I mercati azionari europei si muovono in moderato rialzo e sfruttano le performance di Wall Street e dei mercati asiatici (Tokyo, Hong Kong e Seul brillanti), mentre corre l'euro per la prima volta da 6 settimane in area 1,22 dollari. I passi avanti del vaccino Johnson&Johnson supportano gli acquisti in una seduta che guarda innanzi tutto alle trimestrali di diversi big quotati in Europa, ma in giornata il focus si sposterà anche sul summit Ue proprio sul tema Covid e vaccini e sui dati americani (Pil, ordini beni durevoli e sussidi di disoccupazione). In Europa Madrid è la migliore, mentre spicca il balzo di Mediaset Espana dopo i conti, a Francoforte è sottotono Bayer.

Tre i fattori sotto osservazione da parte degli operatori: il summit straordinario del Consiglio europeo con al centro l'emergenza Covid, i dati macroeconomici americani (a cominciare dagli ordini di beni durevoli e dalla seconda lettura del Pil del IV trimestre e dai sussidi di disoccupazione) e gli interventi pubblici di alcuni rappresentanti della Federal Reserve.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Occhi puntati sulle trimestrali

A Piazza Affari il FTSE MIB è in positivo, segnato dalle performance opposte dei gruppi del comparto petrolifero che hanno pubblicato le trimestrali. Tenaris mostra un rialzo di oltre il 10% grazie a un IV trimestre e a un outlook sul 2021 sopra le previsioni, mentre Saipem crolla (con titolo passato anche in asta di volatilità) dopo aver riportato una perdita netta di oltre 1,1 miliardi di euro nel 2020. Il gruppo di servizi per l'industria petrolifera ha annunciato di non essere in grado di fornire una guidance puntuale a causa delle incertezze dello scenario attuale. Brillanti tutti i titoli del settore semiconduttori (Stmicroelectronics, Infineon, Asml) e il comparto difesa: Leonardo - Finmeccanica sale in attesa del cda che dovrebbe varare il progetto di quotazione in primavera per la controllata Drs.

Spread si muove in area 100 punti base

Leggera risalita per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato in area 100 punti base. In lieve aumento il rendimento del BTp decennale benchmark, che si attesta allo 0,71% a confronto con lo 0,69% dell'ultimo riferimento.



Tokyo rimbalza sulla scia di Wall Street

Forte rimbalzo della Borsa di Tokyo che chiude in rialzo sulla scia di Wall Street, trainata in territorio positivo dalle aspettative sulla diffusione capillare di vaccini anti-Covid e dalla prospettiva di un prolungato allentamento monetario da parte della Fed. L'indice Nikkei ha guadagnato l'1,67% a 30.168,27 punti mentre il piu' ampio indice Topix ha chiuso in rialzo dell'1,22% a 1.926,23 punti.Le azioni giapponesi sono state "supportate dai guadagni nel mercato statunitense", ha commentato in una nota Toshiyuki Kanayama di Monex.Ieri la Borsa di New York ha chiuso in netto rialzo soprattutto per le rassicuranti dichiarazioni del capo della Federal Reserve che ha ribadito l'intenzione di mantenere bassi i tassi di interesse.