Borse, l'Europa guardinga. A Piazza Affari scatto di Poste, giù Nexi Spicca il rafforzamento del dollaro, prosegue la corsa dei prezzi del petrolio. Attesa per la fiducia al nuovo Governo di Mario Draghi. Bitcoin supera 51.700 dollari di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana

Moody's: con Draghi al governo migliorano prospettive dell'Italia

Borse europee guardinghe, mentre spicca il rafforzamento del dollaro, tornato sotto 1,21 per un euro e il forte rialzo dei tassi governativi statunitensi. Gli indici azionari, a parte Londra in equilibrio, sono tutti in flessione. Arretra anche l'indice FTSE MIB in discesa dai massimi degli ultimi dodici mesi nel giorno del discorso con cui il presidente del Consiglio Mario Draghi chiede al Senato la fiducia per il nuovo Governo. Il listino milanese è tornato sulla parità poco prima dell'inizio del discorso di Draghi, per poi tornare in territorio negativo. Sulle Borse globali, da una parte gli investitori guardano alla ripresa economica, dall'altra sono preoccupati per il diffondersi delle varianti di Covid-19 che potrebbero preludere a nuovi lockdown, mentre la campagna vaccinale si scontra con i problemi di approvvigionamento

"La propensione al rischio sta diminuendo questa settimana a causa delle crescenti preoccupazioni dovute al sell-off sul mercato obbligazionario che potrebbe intaccare il rally visto di recente sui mercati azionari", commentano gli analisti di ActivTrades. Inoltre, "alcune valutazioni di mercato forse troppo generose registrate in alcuni settori, sono campanelli d'allarme che indicano un potenziale surriscaldamento del mercato azionario, dovuto all'euforia vista all'inizio di questo mese".

Nexi debole, bene bond ma paga prezzo vendita azioni

Inverte la rotta dopo una partenza in rialzo Poste Italiane dopo i risultati sopra le attese del IV trimestre chiuso con un utile di 308 milioni. L'a.d. Del Fante ha annunciato l'intenzione di distribuire un dividendo per azione di 0,586 euro, in linea con le attese. Ancora bene i petroliferi (Saipem ed Eni in primo luogo) e le banche a cominciare da Unicredit e Mediobanca. Penalizzata invece Nexi che ha collocato un prestito obbligazionario convertibile da 1 miliardo di euro: l'operazione è accompagnata da una simultanea vendita di azioni ordinarie a scopo di copertura da parte di alcuni sottoscrittori del bond, strategia che normalmente finisce per pesare sull'andamento dei titoli nel breve termine. In discesa Moncler. Nel settore lusso pesa il ko a Parigi di Kering dopo i deludenti conti trimestrali in particolare del marchio Gucci.

Andamento dello spread Btp / Bund





Spread in lieve rialzo, il mercato aspetta la fiducia a Draghi

Gli occhi in Italia sono puntati sul Governo Draghi: il Premier pronuncia in Parlamento il discorso programmatico del suo Governo in vista dei voti di fiducia di Senato e Camera. L’arrivo del nuovo Governo ha avuto un effetto benefico sui mercati, riducendo ulteriormente lo spread tra BTp e Bund (che si muove in lieve risalita in area 93 punti) dopo i cali dei mesi scorsi. Martedì il Tesoro ha approfittato dello stato di grazia dei mercati per collocare due BTp (uno decennale e uno trentennale indicizzato all’inflazione) con tassi ai minimi. Attesi i dati sulla tipologia e sulla nazionalità degli investitori che hanno comprato i due titoli. Si sa già che il decennale è stato collocato solo al 35% in Italia: il resto è stato venduto a investitori esteri. Segno di appetito per l’Italia.